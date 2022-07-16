ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يعبر غزل المحلة ويعزز صدارته

حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره غزل المحلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 مع عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسعى لاعبو الزمالك لإحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور، ولكن اللاعب سقط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتي قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي.

وسيفتقد الزمالك خدمات إمام عاشور في مباراته المقبلة بسبب تراكم الإنذارات عليه، إثر حصوله على بطاقة صفراء اليوم أمام غزل المحلة بداعي التمثيل لسقوطه داخل منطقة الـ18 للفريق المنافس من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وحصل إمام عاشور على البطاقة الصفراء الثالثة له اليوم، بعد تلقيه بطاقتين سابقتين أمام سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

ونشط لاعبو المحلة وبدأ أصحاب الأرض مبادلة الزمالك الهجمات، وكاد إبراهيم كونيه مهاجم المحلة من إحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك ببراعة، في المقابل كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم، عن طريق أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، إلا أن عمرو شعبان حارس المحلة كان يقظا.

وفي الدقيقة 36 أضاع أجويرو مهاجم المحلة، أخطر هجمة لفريقه بعدما وضع الكرة في جسد محمود الونش مدافع الزمالك عقب تخطي محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كثف الزمالك هجماته ليتقدم بهدف أول عن طريق أشرف بن شرقي مع الدقيقة 69 من رأسية رائعة.

الاستثنائي شيكابالا لاعب #الزمالك يتلاعب بدفاعات غزل المحلة ويمنح فريقه الهدف الثاني باقدام أشرف بن شرقي #الزمالك_المحله pic.twitter.com/zJjgHhWXyq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وعزز بن شرقي تقدم الزمالك في الدقيقة 80 بعدما تابع كرة مرتدة من حارس المحلة ليسددها بيمناه في الشباك.

بهذه النتيجة، عزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما توقف رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز الـ14.