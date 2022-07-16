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رياضة

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 18:25 GMT

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري (فيديو)

سجل الهدف الأول لفريق الزمالك أشرف بن شرقي في شباك نظيره غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 مع عمر مسابقة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل الهدف الأول لفريق الزمالك أشرف بن شرقي في شباك نظيره غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 مع عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف أشرف بن شرقي مع الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعدما قابل عرضية برأسية رائعة سكنت شباك المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة طامحًا في استكمال نغمة الانتصارات في البطولة المحلية، والابتعاد بصدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

وعزز بن شرقي تقدم الزمالك في الدقيقة 80 بعدما تابع كرة مرتدة من حارس المحلة ليسددها بيمناه في الشباك.

وفي الوقت نفسه يسعى فريق غزل المحلة لمداواة جراحه بعد خسارة كأس الرابطة المصرية في المباراة النهائية أمام فيوتشر، ثم تعرضه لهزيمة أمام البنك الأهلي في اللقاء الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 17 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا واستقبلت شباكه 25.

بينما يأتي المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 لقاء، بينما خسر 8 مباريات، واستقبلت شباكه 28 هدفًا، وسجل لاعبوه 21 هدفًا.

الزمالك واجه غزل المحلة في لقاء الأسبوع الثامن من الدور الأول من عمر المسابقة، وأقيمت 25 ديسمبر الماضي، وفاز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي ”هدفين“، ومواطنه محمد أوناجم هدفًا، إلى جانب هدف سجله مصطفى فتحي قبل سفره للاحتراف في التعاون السعودي، بينما آخر مباراة جمعت الزمالك والمحلة بكأس الرابطة انتهت بفوز المحلة 3-0.

وجمعت 97 مباراة سابقة الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 58 انتصاراً وخسر في 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفريق الأبيض 148 هدفاً وتلقت شباكه 55.

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