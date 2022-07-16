أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري (فيديو)

سجل الهدف الأول لفريق الزمالك أشرف بن شرقي في شباك نظيره غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 مع عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف أشرف بن شرقي مع الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعدما قابل عرضية برأسية رائعة سكنت شباك المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة طامحًا في استكمال نغمة الانتصارات في البطولة المحلية، والابتعاد بصدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

جوووول! هدف من رأسية أشرف بن شرقي وأسيست من زيزو بعد هجمة خطيرة للزمالك وحصولهم على ضربة ركنية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈https://t.co/8vjgy7OnWF برعاية @EtisalatEgypt | #اتصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/7nJB25jVPn — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 16, 2022

وعزز بن شرقي تقدم الزمالك في الدقيقة 80 بعدما تابع كرة مرتدة من حارس المحلة ليسددها بيمناه في الشباك.

الاستثنائي شيكابالا لاعب #الزمالك يتلاعب بدفاعات غزل المحلة ويمنح فريقه الهدف الثاني باقدام أشرف بن شرقي #الزمالك_المحله pic.twitter.com/zJjgHhWXyq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وفي الوقت نفسه يسعى فريق غزل المحلة لمداواة جراحه بعد خسارة كأس الرابطة المصرية في المباراة النهائية أمام فيوتشر، ثم تعرضه لهزيمة أمام البنك الأهلي في اللقاء الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 17 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا واستقبلت شباكه 25.

بينما يأتي المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 لقاء، بينما خسر 8 مباريات، واستقبلت شباكه 28 هدفًا، وسجل لاعبوه 21 هدفًا.

الزمالك واجه غزل المحلة في لقاء الأسبوع الثامن من الدور الأول من عمر المسابقة، وأقيمت 25 ديسمبر الماضي، وفاز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي ”هدفين“، ومواطنه محمد أوناجم هدفًا، إلى جانب هدف سجله مصطفى فتحي قبل سفره للاحتراف في التعاون السعودي، بينما آخر مباراة جمعت الزمالك والمحلة بكأس الرابطة انتهت بفوز المحلة 3-0.

وجمعت 97 مباراة سابقة الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 58 انتصاراً وخسر في 14 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفريق الأبيض 148 هدفاً وتلقت شباكه 55.