الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

يستضيف ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة مساء اليوم السبت المواجهة التي تجمع بين بيراميدز وضيفه الأهلي في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ويديرها الحكم الإسباني كارلوس غراندي.

وتنقل المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس 1“ بصوت المعلق محمد الكواليني والفلسطيني هشام معمر.

وتقام أيضا اليوم السبت مواجهة قوية بين غزل المحلة وضيفه الزمالك كما يلعب فيوتشر ضد الإسماعيلي.

ترتيب الفريقين

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس.

وحقق بيراميدز 15 فوزا و5 تعادلات و4 خسائر، وسجل الفريق 38 هدفا وتلقى 17 هدفا، ويعد اللاعب إبراهيم عادل هداف الفريق برصيد 6 أهداف على صعيد الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش، ويتبقى له لقاءان مؤجلان ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وحقق الأهلي 14 فوزا و6 تعادلات وتلقى خسارتين، وسجل الفريق الأحمر 48 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري وتلقى 18 هدفا ويبقى هداف الفريق بالدوري محمد مجدي ”أفشة“ برصيد 8 أهداف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة قبل لقائه ضد غزل المحلة.

تاريخ المواجهات

يتفوق الأهلي في تاريخ مواجهاته ضد بيراميدز خلال 14 مباراة سابقة حقق خلالها الأهلي 6 انتصارات وتلقى 4 خسائر وتعادلا 4 مرات سواء بالمسمى الحالي لفريق بيراميدز أو القديم (الأسيوطي سبورت).

وبدأت اللقاءات في الدوري المصري موسم 2014/2015 وتعادلا دون أهداف في لقاء الدور الأول ثم فاز الأهلي بنتيجة 5/0 ثم فاز الأهلي بنتيجة 1/0 ذهابا وإيابا في الدوري موسم 2017/2018 قبل أن يحقق بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي المفاجأة ويهزم الأهلي بنتيجة 1/0 في ربع نهائي كأس مصر.

ومع تغيير اسم الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، فاز الفريق صاحب الرداء السماوي في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2018/2019 بنتيجة 2/1 ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 1/0 ثم تغلب في ثمن نهائي كأس مصر بنفس النتيجة.

وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 في الدور الأول للدوري موسم 2019/2020 وتعادلا دون أهداف في لقاء الدور الثاني ثم تعادلا دون أهداف بالدوري في لقاء الدور الأول وتعادلا بنتيجة 2/2 في لقاء الدور الثاني.

وحقق الأهلي فوزا عريضا في لقاء الدور الأول للدوري بنتيجة 3/0 ثم تغلب بنتيجة 2/1 في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

الأهلي.. وبصمات سواريش

يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالدوري وتأكيد التغييرات التكتيكية وتطور الأداء تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المهمة خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفاز الأهلي على فيوتشر برباعية دون رد وهو ما أعاد للجماهير الحمراء بعض الهدوء خاصة أن الفريق يخوض منافسة صعبة على لقب الدوري مع الزمالك وبيراميدز.

وخاض الأهلي تدريباته بدون راحة عقب الفوز العريض على فيوتشر، ويغيب عن الفريق عدة لاعبين على رأسهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد بسبب الإصابات.

ومن المرجح أن يعتمد سواريش على طريقة 4/2/3/1 بوجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أيمن أشرف ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وعلي معلول في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدي فتحي ومحمد مجدي ”أفشة“، ويقود خط الهجوم حسام حسن وبجواره أحمد عبدالقادر وصلاح محسن.

بيراميدز.. وأسلحة جونياس

يخوض بيراميدز مواجهة الأهلي باحثاً عن تحقيق الفوز وإشعال صراع المنافسة على لقب الدوري.

ويسعى أيضا المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على حساب الأهلي بعدما فشل في تحقيق الانتصار خلال 4 مواجهات سابقة.

ويغيب عن بيراميدز أيضا بعض لاعبيه على رأسهم أحمد فتحي وإبراهيم عادل ومحمود وادي وهشام محمد وأحمد أيمن منصور وحارس المرمى المهدي سليمان.

ومن المرجح أن يعتمد جونياس على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشناوي، وأمامه الرباعي أسامة جلال وعلي جبر وعمر جابر ومحمد حمدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بلاتي توريه وبجواره وليد الكرتي وعبدالله السعيد، بينما يقود خط الهجوم رمضان صبحي وإسلام عيسى أو إيريك تراوري وفخرالدين بن يوسف.

وقال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون متكافئة رغم تفوق الأهلي في آخر لقاءاته ضد فيوتشر بينما تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش.

وأوضح أن الأهلي سيستفيد كثيرا من تألق لاعبه محمد مجدي أفشة ومنحه الحرية في الملعب مؤكدا أن حسام حسن أيضاً يمثل قوة هجومية مميزة للفريق الأحمر.

وأشار إلى أن بيراميدز يملك بعض اللاعبين أصحاب الخبرات مثل الكرتي والسعيد وعلي جبر بجانب موهبة رمضان صبحي لكن الفريق لم ينجح في الفوز على الأهلي خلال آخر لقاءين وهو ما يزيد الضغوط عليه.