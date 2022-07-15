أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري يعتزل كرة القدم بعد هجوم الجماهير عليه رغم وفاة شقيقه

أعلن أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، اعتزاله لعبه كرة القدم بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له من جماهير فريقه أمام سيراميكا في الدوري المصري الممتاز، رغم وفاة شقيقه.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على شقيق يحيى.

أحمد يحيى طالب باستبداله وهو في حالة بكاء هيستيري قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا أمس، في ظل هجوم جماهير الاتحاد وهتافهم ضده رغم لعبه في ظل حالة الحزن بسبب وفاة شقيقه.

وكتب أحمد يحيى عبر صفحته عبر فيسبوك قائلا: ”شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة.. شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروه او سوء في عزيز لديكم يا رب“.

وأضاف: ”بعد أحداث الامس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا وإنا لله وإنا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم“.

وغادر حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى أرض الملعب باكيا بسبب هتافات الجماهير ضده عقب استقبال خمسة أهداف خلال الهزيمة المذلة 5-صفر من سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على شقيق يحيى.

ودفع الحارس ثمن انهيار فريقه في الشوط الثاني حين اهتزت شباكه بأربعة أهداف متتالية بعد انتهاء الشوط الأول 1-صفر.

وقبل عشر دقائق من نهاية اللقاء قرر يحيى ترك الملعب بسبب الإساءات ضده بالمدرجات، وسُمع صوته عبر التلفزيون وهو يقول إنه لن يلعب كرة القدم مجددا وسط انخراطه في البكاء.

أحمد يحيى حارس الاتحاد يترك الملعب والجهاز الفني يضطر لتغييره بعد هجوم الجماهير ❌ دكة ولاعبي سيراميكا يتوجهون لدعم الحارس 👏 قبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق أحمد يحيى.. pic.twitter.com/fLpekMKClS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022

وحاول أعضاء الجهاز الفني والبدلاء من الفريقين تهدئة يحيى عند خروجه من الملعب بينما اضطر المدرب عماد النحاس لاستبداله.

افتتح سيراميكا التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عبر محمود نبيل بعد تبادل للكرة مع شريف دابو.

ورغم الهيمنة انتظر سيراميكا حتى الدقيقة 63 ليضاعف النتيجة بتسديدة مذهلة لمصطفى سعد (ميسي) من مسافة بعيدة.

وترك الاتحاد السكندري مساحات شاسعة في دفاعه واستغل المهاجم شادي حسين الفرصة ليضيف الهدف الثالث سريعا في غياب الرقابة.

وأحرز دابو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74 ثم أكمل حمزة مجدي الخماسية بعد انفراد تام بالحارس يحيى، وهو أكبر انتصار لسيراميكا في المسابقة.

وصعد سيراميكا للمركز التاسع ولديه 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الذي تراجع للمركز العاشر.