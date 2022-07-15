رسميًا: إعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي المصري إلى القادسية السعودي

أعلن النادي الأهلي المصري عن إعارة مهاجمه والتر بواليا إلى القادسية الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم لعام واحد بنية البيع، اليوم الجمعة.

وقضى بواليا (27 عامًا) آخر عامين معارًا إلى ملطية سبور التركي، والسيلية القطري.

وكان الأهلي ضم بواليا مهاجم الكونغو الديمقراطية من منافسه المحلي الجونة، في ديسمبر/ كانون الأول، 2020 بعقد لأربع سنوات بعد تألقه في الجزء الأول من الدوري بموسم 2020-2021.

وحقق بواليا لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري، فيما حقق مع السيلية القطري لقب كأس النجوم 2022.

وتبلغ قيمته السوقية 450 ألف يورو بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

لكن بواليا لم يستطع تكرار تألقه مع الأهلي، وخرج من حسابات المدرب السابق بيتسو موسيماني تدريجيًا بعد أن عزز المهاجم محمد شريف مكانته في التشكيلة الأساسية.

وأنهى القادسية، الموسم الماضي، بالمركز السابع في الدرجة الأولى، ولم يتمكن من التأهل للدوري السعودي المحترفين.