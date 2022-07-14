أحمد يحيى حارس الاتحاد يغادر الملعب باكيا بعدما سبته جماهير ناديه لاستقباله خمسة أهداف أمام سيراميكا

غادر حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى أرض الملعب باكيا بسبب هتافات الجماهير ضده عقب استقبال خمسة أهداف خلال الهزيمة المذلة 0/5 من سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على شقيق يحيى.

◾️أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري يغادر الملعب باكيًا بعدما سبته جماهير ناديه لاستقباله خمسة أهداف أمام سيراميكا كليو باترا في الدوري المصري. ◾️اللاعب يمر بظروف صعبة بعد وفاة شقيقه أمس فقط. pic.twitter.com/hMIis1tVES — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

ودفع الحارس ثمن انهيار فريقه في الشوط الثاني حين اهتزت شباكه بأربعة أهداف متتالية بعد انتهاء الشوط الأول 0/1.

وقبل عشر دقائق من نهاية اللقاء قرر يحيى ترك الملعب بسبب الإساءات ضده بالمدرجات، وسُمع صوته عبر التلفزيون وهو يقول إنه لن يلعب كرة القدم مجددا وسط انخراطه في البكاء.

أحمد يحيى حارس الاتحاد يترك الملعب والجهاز الفني يضطر لتغييره بعد هجوم الجماهير ❌ دكة ولاعبي سيراميكا يتوجهون لدعم الحارس 👏 قبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق أحمد يحيى.. pic.twitter.com/fLpekMKClS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022

وحاول أعضاء الجهاز الفني والبدلاء من الفريقين تهدئة يحيى عند خروجه من الملعب بينما اضطر المدرب عماد النحاس لاستبداله.

افتتح سيراميكا التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عبر محمود نبيل بعد تبادل للكرة مع شريف دابو.

ورغم الهيمنة انتظر سيراميكا حتى الدقيقة 63 ليضاعف النتيجة بتسديدة مذهلة لمصطفى سعد (ميسي) من مسافة بعيدة.

وترك الاتحاد السكندري مساحات شاسعة في دفاعه واستغل المهاجم شادي حسين الفرصة ليضيف الهدف الثالث سريعا في غياب الرقابة.

وأحرز دابو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ثم أكمل حمزة مجدي الخماسية بعد انفراد تام بالحارس يحيى، وهو أكبر انتصار لسيراميكا في المسابقة.

ستوديو كورة بلس 📹 كواليس لقطة أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري في مباراة سيراميكا كليوباترا وخروجه المفاجئ من ملعب اللقاء 👇@ahmed_kanu | @Mohsamiremara1 | @_Heshamkamal pic.twitter.com/mVJArUSQzf — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022

وصعد سيراميكا للمركز التاسع ولديه 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الذي تراجع للمركز العاشر.

وفي وقت سابق حقق الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) فوزه الرابع في 24 مباراة هذا الموسم بتغلبه 2-1 على مصر للمقاصة متذيل الترتيب ليحيي فرصه في البقاء بالدوري الممتاز.

ويبقى الشرقية للدخان في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة، لكن بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وتعرض مصر للمقاصة للهزيمة 14 هذا الموسم ليبقى في المركز الأخير ولديه 14 نقطة.

منح محمد رمضان التقدم للشرقية للدخان من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل أحمد عبدالمنعم من ضربة رأس في الدقيقة 36.

لكن فرحة التعادل لم تدم أكثر من دقيقتين، ليعيد عماد ميهوب التقدم لفريق المدرب علاء عبد العال بتسديدة جانبية رائعة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز وست نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.