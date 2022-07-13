أحمد شوبير يرد على "تفويت" فيوتشر مباراته أمام النادي الأهلي (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، على تهمة تفويت فريقه لمباراته ضد النادي الأهلي إثر مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري.

وتعافى الأهلي من تراجع نتائجه في الفترة الماضية وسحق فيوتشر 4-صفر بفضل ثنائية محمد مجدي ”أفشة“، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار الجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول مع ريكاردو سواريش بعد أداء قوي في الشوط الأول وبعد التعادل دون أهداف مع الجونة في أولى مباريات المدرب البرتغالي الجديد.

وخرجت العديد من الأصوات التي تتهم لاعبي فيوتشر ومدربهم علي ماهر، لاعب الأهلي الأسبق، بتفويت المباراة لصالح الفريق الأحمر، حيث يضم فيوتشر العديد من لاعبي الأهلي السابقين أبرزهم المدافع سعد سمير.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة ”أون تايم سبورتس“: ”مثلما قال علي ماهر في تصريحاته عقب المباراة، من الطبيعي جدًّا عندما يكون ثمة فريق صاعد لأفريقيا ومحقق بطولة كأس الرابطة المصرية ومقدم أداء رائعا يتغنى به الجميع في مصر أن اللاعبين يشعرون بأنفسهم وتتولد لديهم ثقة زائدة“.

وأضاف ”أحضرت نتائج الأهلي هذه السنة، وجدته كسب ناشيونال بطل النيجر 6/1، والمريخ السوداني 3/1، ووفاق سطيف 4/0، والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 4/0، والإسماعيلي في الدوري 4/0، والزمالك 5/3، وسموحة 4/1، وإيسترن كومباني 4/1، وأخيراً فاركو 4/1، وبيراميدز 3/0، هذا ما يؤكد أن النادي الأهلي فريق تقيل وبيكسب أي حد، هل الأندية دي كانت عايزة تفوت أيضا؟ أو متواطئة أو تريد تغيير أجهزتها الفنية مثلا؟“.

وأضاف ”الحدوتة أن النادي الأهلي حصل على راحة كبيرة، وريكاردو سواريش شغله بدأ يظهر لكن لن أحكم عليه الآن“.



واختتم ”سواريش لديه حماسة وداخل بثقله مع لاعبي النادي الأهلي، إذ إنه لم يوافق على إعطائهم إجازة في عيد الأضحى، ودائما كنت أقول موسيماني يعطي إجازات زائدة، وقلت الإصابات تأتي من التدريب الزائد أو التمرين القليل، ولكن لما ننظر للمباراة من بدايتها تجد الحماسة واضحة على لاعبي الأهلي“.

تصريحات علي ماهر

وكان علي ماهر، مدرب فيوتشر، صرح في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة ”خضنا في 13 يومًا 4 مباريات من ضنها قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، وبعض اللاعبين يشعرون أنهم حققوا أشياء كثيرة“.

وأضاف موضحًا أسباب الخسارة برباعية ”كل اللاعبين لم يكونوا في حالتهم، لا يوجد لاعب (فايق)، ولكني أشكرهم لأنهم كانوا رجالا بعد فترة من الضغط“.

وتابع ”كنا نشيد بلاعبي فيوتشر منذ أيام، وهذا وارد أن يحدث في كرة القدم، كان يوجد ضغط قوي جدا، والأهلي يلعب على البطولة وأهدافه مختلفة“.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث وله 48 نقطة من 22 مباراة.

وتوقف رصيد فيوتشر، المتوج بلقب كأس رابطة أندية الدوري الخميس الماضي، عند 39 نقطة في المركز الرابع.