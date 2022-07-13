مرتضى منصور: النيابة حفظت بلاغ اتهامنا بسرقة لقب "نادي القرن".. لأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر التطورات بشأن قضيتي نادي القرن الأفريقي، ولاعب فريقه السابق محمود عبدالمنعم ”كهربا“.

وقال منصور في تصريحات مصورة عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“، مساء الثلاثاء: ”محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تقدم ببلاغ ضد الزمالك بسبب لقب نادي القرن، وتم حفظ البلاغ لأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي“.

وأضاف: ”هل ستسجنونني مرة أخرى؟ نحن في دولة محترمة، البلاغ تم حفظه بسبب استبعاد شبهة الجريمة، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى المالية والإدارية، هل مجلس إدارة الأهلي ليس به مخالفات؟“.

وتابع: ”تقدمت بمذكرة لوزير العدل ورئيس التفتيش القضائي، وثقتي في هؤلاء لا حدود لها، ولن أقول ما في هذه المذكرة، المُدان ليس فوق القانون، وما حدث موجود بالأدلة والمستندات، وأقول للناس اطمئنوا ولن أتحدث احترامًا لقضاء مصر العظيم“.

وأردف: ”محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي، تقدم بتظلم، ولكن تم حفظ البلاغ مرة أخرى، الخطيب لم يكتف بذلك، بل أرسل لنا خطابًا بإزالة لافتة نادي القرن، ورفع قضية تعويض بـ50 مليون جنيه“.

واستطرد: ”عندما تقدمنا بأوراق تثبت حفظ البلاغ الأول المقدم في جلسة التعويض، كانوا في المحكمة وخافوا وهربوا، لماذا لم تسأل يا خطيب، محمد عثمان، ماذا حدث في هذه القضية؟“.

وأشار: ”لقد حذرت محمود عبد المنعم (كهربا) وقلت من قبل إن هذا اللاعب هديتي للخطيب، هذا اللاعب الذي سب الأهلي وجماهيره وضرب سيد عبد الحفيظ“.

وأبرز: ”قمت بضم كهربا من إنبي مقابل 6 أو 7 ملايين جنيه، وأول إعارة في 2015 كانت بمليون و200 ألف دولار، الإعارة الثانية 2017 بـ 2 مليون و300 ألف دولار، بما يساوي تقريبًا 63 مليون جنيه“.

وواصل: ”البعض ادعى تزويري للعقد والنتيجة كانت إيقاف 6 أشهر، من ساعدك على الهروب فليدفع لك، ما زلت صغيرًا وضاع مستقبلك الكروي، بعد أن كنت ضمن أفضل لاعبي مصر أصبحت كل الأندية تهرب منك حتى النادي الأهلي الذي دفعك للهروب“.

وأوضح: ”انتصرنا في قضايانا أمام حمدي النقاز وغروس، وتقدمنا بمستندات تثبت أننا أصحاب حق في قضية خالد بو طيب، النادي الذي تسلمنا خزينته فارغة أصبح يملك ربع مليار جنيه“.