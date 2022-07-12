ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يكتسح فيوتشر برباعية

حقق الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فيوتشر، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام بالقاهرة في الجولة الـ24 للدوري المصري.

وتقدم محمد مجدي ”أفشة“ للأهلي بهدف في مرمى فيوتشر في الدقيقة 23 ثم أضاف الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 46.

وأحرز أفشة ثنائية لأول مرة في مباراة للأهلي منذ أن هز شباك فاركو بهدفين في اللقاء الذي فاز به الأحمر بنتيجة 4-1 يوم 1 مارس الماضي.

ورفع أفشة رصيده إلى 8 أهداف متجاوزا ما سجله محمد شريف والتونسي علي معلول للأهلي في الدوري هذا الموسم (7 أهداف لكل منهما).

وأحرز معلول الهدف الثاني للأهلي في لقاء فيوتشر من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، استغل الأهلي خطأ دفاعي من سعد سمير، لتصل الكرة إلى أحمد عبدالقادر ويسجل الهدف الرابع في شباك فيوتشر.

بهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 48 محتلا المركز الثالث، خلف بيراميدز (50 نقطة)، والزمالك المتصدر (54 نقطة)، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 39 في المركز الرابع.

أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري (فيديو) https://t.co/LIDf5Iwi47 pic.twitter.com/R184n4JVXy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

الزمالك يبتعد بالصدارة

وفي مباراة أخرى، أحرز حسام عبد المجيد هدفا في الشوط الأول لكنه سيدين بالفضل لزميله الحارس محمد عواد بعد إنقاذه ركلة جزاء ليفوز الزمالك حامل اللقب 1-صفر على المقاولون العرب ويبتعد بصدارة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة من 24 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز الذي تعافى من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع طلائع الجيش.

وباستاد القاهرة، صمد الزمالك أمام محاولات مبكرة من المقاولون بفضل تألق عواد، قبل أن يمنحه عبد المجيد التقدم بضربة رأس في الدقيقة 37.

وقفز عبد المجيد أعلى من مراقبه ليحول تمريرة أحمد سيد ”زيزو“ من ركلة ركنية داخل المرمى.

وتسبب عبد المجيد في ركلة جزاء بعد تدخل على لويس هينستروزا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن عواد أنقذ تسديدة أحمد علي ليحافظ على تفوق حامل اللقب.

واكتفى الزمالك بمحاولات بواسطة المغربي أشرف بنشرقي في الشوط الثاني ليحقق الفوز.

وتوقف رصيد المقاولون عند 20 نقطة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.

وبدا بيراميدز في طريقه لفقدان ثلاث نقاط بعد تأخره بثنائية النيجيري فيكتوري بنيانجبا وعلي الفيل من ركلة جزاء في الدقيقتين 42 و57.

وقلص محمد الجباس الفارق للفريق الضيف قبل عشر دقائق من النهاية قبل أن يخطف حسين السيد التعادل في الدقيقة الأخيرة.

ولدى طلائع الجيش 37 نقطة في المركز السادس متقدما بثلاث نقاط على البنك الأهلي الذي تغلب 2-1 على غزل المحلة.

وتوقف رصيد المحلة، الذي خسر في نهائي كأس رابطة الدوري، عند 26 نقطة في المركز 13.