أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري (فيديو)

سجل محمد مجدي ”أفشة“ الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره فيوتشر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وجاء هدف ”أفشة“ في الدقيقة 23 بعدما تابع كرة مرتدة من القائم ليسجل في شباك محمود جنش، حارس فيوتشر.

بهدفه في مرمى #فيوتشر .. أفشة أصبح هداف #الأهلي بالدوري هذا الموسم برصيد "٧" أهداف بالتساوي مع محمد شريف #الأهلي_فيوتشرpic.twitter.com/aPIBDDNCvD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

وفي الدقيقة 42، أضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة حسام حسن.

#الأهلي أصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري المصري هذا الموسم "٧" أهداف بالتساوي مع الزمالك #الأهلي_فيوتشرpic.twitter.com/Bc2VIFQYgP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

ومع الدقيقة 45 من الشوط الأول، يسجل محمد مجدي ”أفشة“ الهدف الثالث بعد متابعته للكرة داخل منطقة جزاء فيوتشر ويصوبها بقوة بيمناه في الشباك.

ويخوض الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، جمعها من 21 لقاء، فاز فيها بـ13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مواجهتين.

ويدخل فيوتشر المباراة في المركز الرابع برصيد 39 نقطة حصدها من 23 مباراة، فاز فيها بـ11 لقاء وخسر 6 مواجهات وتعادل في مثلها.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى تحقيق الفوز، لمصالحة الجماهير وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق الأحمر في آخر جولتين بفقده 5 نقاط، بعد الخسارة أمام سموحة 2/3 والتعادل أمام الجونة سلبيا.

كما يبحث سواريش عن الفوز الأول في الدوري بعدما تعادل سلبيا مع الجونة، خصوصا أن الفوز الوحيد حققه أمام الجونة في بطولة كأس مصر.

أما فيوتشر فيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد أن حصد لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية على حساب غزل المحلة بعد الفوز في مباراة النهائي بنتيجة 1/5.