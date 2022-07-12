عماد متعب وطه إسماعيل يردان على علاء صادق (فيديو)

حرص عماد متعب وطه إسماعيل، نجما الأهلي السابقان، الرد على تصريحات الإعلامي علاء صادق بعدما أشعل أزمة كبيرة مؤخرا، موجها اتهامات قوية إلى قنوات ”أون تايم سبورتس“ الرياضية.

وظهر علاء صادق في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على منصة ”يوتيوب“ موجها عدة اتهامات إلى إدارة قنوات ”أون تايم سبورتس“، تتعلق بمحاباة الزمالك على حساب غريمه الأهلي.

وزعم علاء صادق في اتهاماته أن ”أون تايم سبورتس“ تدعم الزمالك على حساب الأهلي بعدة طرق، منها تقليص أدوار المحللين المنتمين للقلعة الحمراء لحساب المنتمين للنادي الأبيض.

وقال الناقد الكبير طه إسماعيل، خلال استوديو تحليله لمباراة الأهلي وفيوتشر: ”فيه لغط كثير في الساحة وناس لها آراء، وأنا اشتغلت في العديد من القنوات قبل انضمامي لأون سبورتس.. جميع المحللين يتحروا الأمانة والصدق في التعامل مع المباريات والفرق رغم اختلاف انتماءاتهم“.

وأضاف: ”المسألة تتوقف على المتلقي لأنه إذا لم يسمع كلاما لا يعجبه ممكن يقول هذا تحيز ودائما المتلقين مختلفين فيه واحد مع والآخر ضد، ولن تستطيع أبدا أن ترضي كل الناس في تحليل مباراة من المباريات وكل طرف يريد سماع كلام معين إلا قلة لديهم شيء من الحيادية حتى على فرقهم وهم يسمعون ويتقبل الكلام الذي يقال، وفيه كثيرين لا يريدون سوى سماع الكلام الجيد علطلول وهذا لن يحدث أبدا“.

وتابع طه إسماعيل: ”كل الناس تتحرى الأمانة والصدق دون التحيز لأحد حتى لو كان ينتمي لناد معين، وإلا ستجافي أمانته وحياديته في التعليق على المباريات، ومن واقع هذا العدد الضخم من المحللين والمقدمين الذين تعاملت معهم نتحرى الصدق والأمانة في كل تحليلاتنا، والمتلقي لازم يعرف أنه فيه أصول للتحليل والمباريات ولازم يكون لديه قناعة إن فريقي غير جيد ولازم يقبل النقد“.

وشدد: ”لذلك أقول نخف قليلا من التعليقات التي تثير الناس والجماهير دون داع.. الكرة لا تستحق هذا الكم من التراشق الذي يحدث، الكرة لعبة جميلة جدا والشعب المصري يتعاطى ويعيش عليها، ويسعد وينتظر المباريات بفارغ الصبر ولا نجعل المباراة طابور ذنب للمتفرج“.

طه إسماعيل : نلتزم بالحيادية في قنوات أون تايم سبورتس ولا نظلم الزمالك أو الأهلي#ستاد_مصر pic.twitter.com/hHS2I4ukpW — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 12, 2022

وأبرز: ”أنا كلامي أوصله أيضا للمسؤولين الكبار في الأهلي وأقولها من حبي للنادي الأهلي، ولعبت ودربت وعشت في الأهلي، إذا أنا حريص على النادي أكثر من أي أحد، والأهلي لا ينتظر الناس الذين يدافعون عنه ولكن يدافع عن نفسه بجماهيره واحترافية الإدارة الخاصة به“.

فيما قال عماد متعب: ”الدكتور تحدث في نقطة مهمة وهي عودة الأمور للمتلقي وبماذا يريد أن يقتنع، ولما نرى خطأ في الملعب وننقده هذا لمصلحة الأهلي وكل واحد في القناة له اسم وتاريخ وعنده مصداقيته ويخاف على شكله واسمه وكل جملة تخرج من فمه؛ لأن كل كلمة لها حساب، ونحن نشتغل بمصداقية وبوضوح ولا يوجد أحد له رغبة أو تجاه، ونحن نحلل كرة فقط، وليس لنا غرض آخر“.

عماد متعب: كل واحد من المحللين له اسم بيخاف على تاريخ ويحذر من كل كلمة تخرج منه وهدفنا مصلحة الصالح العام#ستاد_مصر pic.twitter.com/P7jGE9rISj — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 12, 2022

وكان صادق قد قال في فيديو جديد إن قناة أون تايم سبورتس تحاول التراجع والتودد مجددا لجماهير الأهلي من خلال إعادة بث مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري المحلي هذا الموسم والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسخر صادق من عدد من العاملين في القناة، متهما إياهم بمحاربة الأهلي ولاعبيه.

وطالب صادق في الفيديو جماهير الأهلي بعدم دعمه، بحسب الفيديو الذي نشره عبر قناته على يوتيوب، وطالبهم بدعم فريق الأهلي فهو الأولى بالدعم من وجهة نظره.

صادق هو إعلامي مصري عمل بالتلفزيون المصري لسنوات بالإضافة لقناة مودرن سبورت، غير أنه هرب إلى قطر بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة الـ30 من يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وبحسب الإعلامي المصري محمد الباز، فإن هناك شخصًا في مجلس إدارة الأهلي المصري على علاقة وطيدة بعلاء صادق، وهو من يمرر له أخبار النادي.

وسبق أن حركت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطر دعوى قضائية ضد علاء صادق، وحصلت على حكم بغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.