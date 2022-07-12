ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط المقاولون العرب ويعزز صدارته

حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة بالجولة الـ24 للدوري المصري.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 37 من عمر المباراة من ضربة رأس سكنت شباك المقاولون.

وأحرز عبدالمجيد هدفه الأول مع الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول للقلعة البيضاء.

وشارك حسام عبدالمجيد في كأس رابطة الأندية ولكنه لم يهز الشباك، كما لعب في مباريات الزمالك الأخيرة بعد إصابة محمود علاء.

محمد عواد حارس مرمى #الزمالك يتألق ويتصدى لـ ركلة جزاء أحمد علي لاعب #المقاولون #الزمالك_المقاولون pic.twitter.com/RF28U0axrq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

ويبلغ حسام عبدالمجيد 21 عاما، ولعب من قبل لمنتخب الشباب المصري تحت قيادة ربيع ياسين.

وتألق محمد عواد، حارس الزمالك، في الشوط الثاني بتصديه لركلة جزاء.

واحتسب الحكم أمين عمر ضربة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 44 بعد أن تعرض الكولومبي لويس إدواردو جناح المقاولون للعرقلة من جانب حسام عبدالمجيد.

وتصدى عواد لضربة الجزاء التي سددها أحمد علي في الدقيقة 46، ليواصل هوايته في حماية العرين الأبيض من ضربات الجزاء.

وتصدى عواد لضربتي جزاء في مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي، كما تصدى لضربتي جزاء في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري في الموسم الماضي، بخلاف تصديه لركلة جزاء من طلائع الجيش موسم 2019 – 2020.

محمد عواد يواصل هوايته في صد ركلات الجزاء بمنتهى الاقتدار💥💥#الزمالك #الزمالك_المقاولون pic.twitter.com/RF28U0axrq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

بهذه النتيجة، عزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 محتلا المركز الـ16.

تاريخيًا، واجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في 86 مباراة بمختلف البطولات، حقق الأبيض فيها الفوز بـ54 لقاء، وتعادل الفريقان في 21 مباراة، وحسم المقاولون الفوز في 11 لقاء.

وفي المجمل، سجل الزمالك في مرمى المقاولون 125 هدفا، فيما نجح ”الذئاب“ في تسجيل 55 هدفا بمرمى الفريق الأبيض.

ويلاقي الزمالك نظيره غزل المحلة في مباراته المقبلة على أرضية ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، يوم السبت المقبل.

وفي افتتاح منافسات الجولة ذاتها، نجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم.

بيراميدز يتعادل مع طلائع الجيش

بينما استطاع بيراميدز أن يتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثليهما في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

ونجح فيكتوري لاعب طلائع الجيش في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 54 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، إثر رجوعه لتقنية الفار بسبب تدخل قوي على قدم أحمد عبد الرحمن الظهير الأيمن من نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

وأعاد حكم المباراة ركلة الجزاء، على الرغم من إهدار ميدو جابر لاعب طلائع الجيش لها، بسبب تقدم أحمد الشناوي قبل تسديد الكرة عن خط المرمى.

ونجح علي الفيل لاعب طلائع الجيش في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء بتسديد الكرة على يسار أحمد الشناوي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 80 ظهر دودو الجباس مسجلًا هدف فريق بيراميدز الأول أمام طلائع الجيش، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح حسين السيد في تسجيل هدف بيراميدز الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 37 نقطة محتلًا المركز السادس، فيما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 50 نقطة في وصافة ترتيب الدوري.