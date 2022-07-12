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رياضة

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 17:22 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 17:35 GMT

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)

تقدم فريق الزمالك بهدف في شباك المقاولون العرب، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم فريق الزمالك بهدف في شباك المقاولون العرب، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

تقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد بهدف الزمالك الأول في الدقيقة 37 بعد تلقيه كرة عرضية من أحمد سيد ”زيزو“.

ونجح محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، في التصدي لركلة جزاء سددها أحمد علي مع نهاية الشوط الأول للمباراة.

ويبحث الزمالك عن الفوز لتعزيز مكانته في صدارة جدول الدوري المصري، حيث يعتليها برصيد 51 نقطة، حصيلة 23 مباراة.

على الصعيد الآخر، يطمح المقاولون العرب في الفوز على الزمالك والأخذ بالثأر، وحصد النقاط الثلاث لصالحهم لتحسين موقفهم في جدول الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر بـ20 نقطة، حصيلة 22 لقاءً، فاز 3 مرات، وتعادل 11 مرة، وخسر 8 مواجهات.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى فتحي ومحمد أوناجم، في اللقاء الذي أقيم في الجولة السابعة من الموسم الجاري.

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