أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)

تقدم فريق الزمالك بهدف في شباك المقاولون العرب، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

تقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد بهدف الزمالك الأول في الدقيقة 37 بعد تلقيه كرة عرضية من أحمد سيد ”زيزو“.

بتمريرة سحرية من المتألق أحمد سيد زيزو .. حسام عبد المجيد يسجل أول أهدافه مع #الزمالك في مرمى #المقاولون #الزمالك_المقاولون pic.twitter.com/FcPJ2cav8l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

ونجح محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، في التصدي لركلة جزاء سددها أحمد علي مع نهاية الشوط الأول للمباراة.

محمد عواد حارس مرمى #الزمالك يتألق ويتصدى لـ ركلة جزاء أحمد علي لاعب #المقاولون #الزمالك_المقاولون pic.twitter.com/RF28U0axrq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

ويبحث الزمالك عن الفوز لتعزيز مكانته في صدارة جدول الدوري المصري، حيث يعتليها برصيد 51 نقطة، حصيلة 23 مباراة.

على الصعيد الآخر، يطمح المقاولون العرب في الفوز على الزمالك والأخذ بالثأر، وحصد النقاط الثلاث لصالحهم لتحسين موقفهم في جدول الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر بـ20 نقطة، حصيلة 22 لقاءً، فاز 3 مرات، وتعادل 11 مرة، وخسر 8 مواجهات.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى فتحي ومحمد أوناجم، في اللقاء الذي أقيم في الجولة السابعة من الموسم الجاري.