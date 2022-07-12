هل يمكن لمحمود كهربا اللجوء للقضاء المدني ضد نادي الزمالك واتحاد الكرة؟

تلقى اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) جناح أيسر الأهلي المصري ضربة قوية بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه لمدة 6 أشهر لحين سداد الغرامة المالية المقررة لناديه السابق الزمالك.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم كهربا مبلغ مليوني دولار وتحميله قيمة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الفريق الأبيض دون إذن النادي.

وخرجت بعض الأنباء في الساعات الماضية تفيد باعتزام كهربا اللجوء للقضاء المدني في مصر ضد نادي الزمالك واتهام مسؤوليه بتزوير العقد الذي تم اعتماده من جانب المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ويمتد حتى صيف 2022.

وأصبح السؤال الذي يشعل أذهان المتابعين وجماهير الكرة المصرية.. هل يحق لكهربا اللجوء للقضاء المدني ضد الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم؟ وهو ما تطرحه (إرم نيوز) في التقرير الآتي:

أزمة العقود

تبدو أزمة العقود محور صدام كهربا وإدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعدما عاد كهربا إلى القلعة البيضاء في صيف 2018.

ووقع كهربا عقودا للزمالك تمتد حتى صيف 2022 ولكن الجدل يدور حول توثيق هذه العقود بينما يتبرأ اللاعب من الأساس من توقيع هذه العقود ويتهم مسؤولي القلعة البيضاء بالتزوير كما تطال الاتهامات أيضا مسؤولي الاتحاد المصري بداعي تزوير توقيع اللاعب.

ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده القديم الذي انتهى في يونيو 2019 وعدم تفعيل العقد الجديد بينما أكدت إدارة الزمالك أن كهربا وقع عقودا تمتد إلى صيف 2022 وبالتالي لا يحق له كسر هذه العقود والرحيل دون إذن النادي.

وانتقل كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صيف 2019 ثم رحل بالتراضي في يناير 2020 للانضمام للأهلي المصري.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي (فيفا) وتحديدا لجنة فض المنازعات بتغريم اللاعب مليوني جنيه مصري وتم تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية التي أقرت العقوبة ولكن قدرت القيمة بالدولار بجانب الفوائد الخاصة بالمبلغ منذ يونيو 2019.

وقال مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر ، لـ“إرم نيوز“ إن كهربا كسر عقده بالفعل مع الزمالك موضحا أن عقوبة المحكمة الرياضية الدولية مستحقة ضد اللاعب وواجبة السداد.

وأضاف ”لن يستطيع كهربا العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى دون سداد هذا المبلغ، واتهام كهربا لمسؤولي الزمالك واتحاد الكرة بالتزوير لم تثبت صحته لدى الجهات التي تم تصعيد الأمر لديها سواء الفيفا أو كاس“.

اتجاه مرفوض

يبقى السؤال هل يحق لكهربا اللجوء من الأساس للقضاء المدني لإثبات تهمة التزوير على مسؤولي الزمالك والاتحاد المصري في عقده؟

وتؤكد المادة الـ58 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بعلاقة اللاعبين مع الأندية بضرورة احترام قرارات المحكمة الرياضية الدولية (كاس) كسلطة قضائية عليا وبالتالي يحظر اللجوء للمحاكم الرياضية.

ويستند البعض إلى أحقية كهربا في اللجوء للقضاء المدني إلى وجود شق جنائي في الأمر يتعلق بالتزوير لن تستطيع لجان الفيفا مناقشته على الإطلاق.

وقال نصر عزام الخبير بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لـ“إرم نيوز“ إن حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) واجب النفاذ موضحًا أن لجوء كهربا للقضاء المصري لن يغير من الأمر شيئًا على المستوى الرياضي.

وأضاف ”كان بمقدور كهربا تحريك دعوى قضائية مع بداية مناقشة الأمر في لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي (فيفا) وإدراج الحكم في الشق الجنائي المتعلق بالتزوير ضمن أوراق دفاعه عن نفسه لدى الفيفا ضد شكوى الزمالك“.

وتابع ”الإجراء المفترض اتباعه حاليًّا يتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية والتي تعد أعلى جهة قضائية في كرة القدم“.

إجراءات منتظرة

يرى المستشار القانوني مجدي المتناوي عضو الاتحاد المصري السابق في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن اللجوء للقضاء المدني حق لأي مواطن مصري وهو مبدأ دستوري.

وأوضح أن كهربا كلاعب كرة قدم ملتزم أيضًا بالمواثيق الدولية التي تحكم العلاقة بين اللاعبين والأندية والاتحادات وبالتالي لجوء كهربا للقضاء المدني لن يعطل تنفيذ الحكم ولن يغير في الأمر شيئًا ولكن إذا ثبتت اتهامات التزوير فسيتم مناقشة الأمر جنائيًّا.

في المقابل، رفض الفريق القانوني بنادي الزمالك التعليق على الخطوات المقبلة في هذه الأزمة وحقيقة ما يتردد حول تحريك الزمالك دعوى قضائية أيضًا ضد اللاعب للتحفظ على ممتلكاته لسداد الغرامة.

ورفض أيضًا محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي التعليق على الأمر خاصة أنه ليس المحامي المكلف بهذه القضية على حد قوله.