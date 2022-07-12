علاء صادق يوجه انتقادات جديدة لـ"أون تايم سبورتس" ويسخر من عاملين بها

وجه الناقد الرياضي علاء صادق، انتقادات جديدة لقناة أون تايم سبورتس، بعد يومين من رد عدد من مقدمي ومحللي القناة على الفيديو الذي بثه عبر قناته على يوتيوب.

كان صادق فجر أزمة مع قناة أون تايم سبورتس حينما اتهم القناة برفض استضافة عدد من الإعلاميين واللاعبين السابقين المنتمين للأهلي بهدف منعهم من التحدث عن ما سمّاه ”فضائح نادي الزمالك“.

وزعم صادق أن المحللين الذي ينتمون للأهلي في القناة تأتيهم التعليمات بعدم الحديث عن الزمالك.

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تراجع عار لأون تايم

لمصالحة جمهور الأهلى

إيقاف كهربا أمام المحكمة

لا فلوس للزمالك قبل شهور

نداء إلى جمهور الأهلى العظيم

بيبو وسوارس والفريق أحق بالدعم

الأهلى أقوى المرشحين لكل جوائز الكاف

قائمة بالزملكاوية فى قناة اون تايم سبورت#علاء_صادق https://t.co/FI4FstbIBz — Dr.Alaa Sadek/د. علاء صادق (@DrAlaaSadek) July 11, 2022

ورد أحمد شوبير ووليد صلاح الدين وكريم رمزي ـ وهم منتمون للنادي الأهلي ـ بالإضافة إلى الإعلامي إبراهيم فايق على اتهامات علاء صادق ووصفوها بالكاذبة تماما.

وقال صادق في فيديو جديد إن قناة أون تايم سبورتس تحاول التراجع والتودد مجددا لجماهير الأهلي من خلال إعادة بث مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري المحلي هذا الموسم والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسخر صادق من عدد من العاملين بالقناة، متهما إياهم بمحاربة الأهلي ولاعبيه.

وطالب صادق في فيديو جديد جماهير الأهلي بعدم دعمه ـ بحسب الفيديو الذي نشره عبر قناته على يوتيوب ـ وطالبهم بدعم فريق الأهلي فهو الأولى بالدعم من وجهة نظره.

صادق، هو إعلامي مصري عمل بالتلفزيون المصري لسنوات بالإضافة لقناة مودرن سبورت، غير أنه هرب إلى قطر بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة الـ30 من يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وبحسب الإعلامي المصري محمد الباز فإن هناك شخصًا في مجلس إدارة الأهلي المصري على علاقة وطيدة بعلاء صادق، وهو من يمرر له أخبار النادي.

وسبق أن حركت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطر دعوى قضائية ضد علاء صادق، وحصلت على حكم بغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.