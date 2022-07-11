وفاة إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق

توفي المهندس إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب، والنادي الإسماعيلي الأسبق، صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

وتولى إسماعيل عثمان رئاسة النادي الإسماعيلي وقاد الدراويش للتتويج ببطولة كأس مصر موسم 2000، والدوري الممتاز 2002، والصعود لنهائي كأس أفريقيا موسم 2003

كما حصد إسماعيل عثمان مع الإسماعلية لقب وصيف البطولة العربية موسم 2004 بع الخسارة أمام الصفاقسي التونسي.

وقدم الراحل إسماعيل عثمان استقالته من رئاسة الإسماعيلي العام 2005 بعد الهزيمة من الأهلي بسداسية.

من هو إسماعيل عثمان؟

إسماعيل عثمان ولد في الإسماعيلية 1943، وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة عين شمس 1965 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال الهندسية ”تخصص إدارة التشييد“ جامعة لوفبرا بإنجلترا 1972، أعقبها دكتوراه إدارة الأعمال الهندسية من ذات الجامعة البريطانية العام 1999.

وتقلد الراحل مناصب عديدة أهمها رئاسة النادي الإسماعيلي وكبير مستشارين مجموعة عثمان أحمد عثمان، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة إنفيرو إيجيبت ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وهو نجل شقيق رجل الأعمال الراحل عثمان أحمد عثمان.