"فيفا" يخطر الزمالك بإيقاف محمود كهربا 6 أشهر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك بإيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر، لحين سداد قيمة العقوبة الموقعة عليه.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف كهربا 6 أشهر؛ بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والتي تقدر بمليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019.

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الانضباط تقرر ايقاف #كهربا 6 أشهر عن لعب كرة القدم .. حتى دفع الغرامة الزمالك المقدرة ب 2.4 مليون دولار — معتز الشامي – Moataz Elshamy (@MoaElshamy) July 11, 2022

وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان يمتد حتى صيف 2022، ورحل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020 وانضم إلى الأهلي.

وفي مارس الماضي، حصل نادي الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبورت التركي بمبلغ مليوني دولار.

وكان الزمالك قد حرك دعوى ضد اللاعب لدى الفيفا إبان فسخ عقده من طرف واحد في يونيو 2019 والانتقال إلى أفيس البرتغالي، قبل العودة منه بعد ستة أشهر فقط إلى الأهلي المصري منافس الزمالك.

وربح الزمالك قضيته في الفيفا، قبل أن يصعد اللاعب الدعوى إلى ”كاس“ التي أكدت الحكم لصالح الزمالك مع دفع اللاعب فوائد 5% على الغرامة منذ يونيو 2019، بحسب شادي عيسى مقدم البرامج في قناة الزمالك.