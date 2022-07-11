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رياضة

"فيفا" يخطر الزمالك بإيقاف محمود كهربا 6 أشهر
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 14:20 GMT

"فيفا" يخطر الزمالك بإيقاف محمود كهربا 6 أشهر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك بإيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر، لحين سداد قيمة العقوبة الموقعة عليه. وقرر الاتحاد الدولي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك بإيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر، لحين سداد قيمة العقوبة الموقعة عليه.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف كهربا 6 أشهر؛ بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والتي تقدر بمليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019.

وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان يمتد حتى صيف 2022، ورحل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020 وانضم إلى الأهلي.

وفي مارس الماضي، حصل نادي الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبورت التركي بمبلغ مليوني دولار.

وكان الزمالك قد حرك دعوى ضد اللاعب لدى الفيفا إبان فسخ عقده من طرف واحد في يونيو 2019 والانتقال إلى أفيس البرتغالي، قبل العودة منه بعد ستة أشهر فقط إلى الأهلي المصري منافس الزمالك.

وربح الزمالك قضيته في الفيفا، قبل أن يصعد اللاعب الدعوى إلى ”كاس“ التي أكدت الحكم لصالح الزمالك مع دفع اللاعب فوائد 5% على الغرامة منذ يونيو 2019، بحسب شادي عيسى مقدم البرامج في قناة الزمالك.

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