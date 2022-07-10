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رياضة

احتفال غير لائق وانفعال المدرب.. قصة فوز المصري عبدالرحمن الصيفي بذهبية "سومو" دورة الألعاب العالمية (فيديو)
تاريخ النشر: 10 يوليو 2022 20:27 GMT
تاريخ التحديث: 10 يوليو 2022 21:35 GMT

احتفال غير لائق وانفعال المدرب.. قصة فوز المصري عبدالرحمن الصيفي بذهبية "سومو" دورة الألعاب العالمية (فيديو)

شهدت مواجهة المصري عبدالرحمن الصيفي أمام منافس أوكراني في دورة الألعاب العالمية بأمريكا حدثا غريبا اليوم الأحد. وفاز عبدالرحمن الصيفي على بطل أوكرانيا في نهائي

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شهدت مواجهة المصري عبدالرحمن الصيفي أمام منافس أوكراني في دورة الألعاب العالمية بأمريكا حدثا غريبا اليوم الأحد.

وفاز عبدالرحمن الصيفي على بطل أوكرانيا في نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة في أمريكا، وبعد الفوز احتفل الصيفي بـ“شقلبة مزدوجة خلفية“، وقد اعتبر الحكام ذلك ”احتفالا غير لائق“ واحتسبوا فوز اللاعب الأوكراني.

واعترض الجهاز المصري بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر للسومو ، وتقرر إعادة المواجهة.

وفي الإعادة فاز عبدالرحمن الصيفي مجددا وحصد أول ذهبية مصرية عربية للسومو (وزن خفيف)، في دورة الألعاب العالمية (وزن 85 كغم).

واستهل عبدالرحمن الصيفي مشواره بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم إقصاء ثلاثة أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.

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