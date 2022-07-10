أحمد شوبير يرد على اتهامات علاء صادق لقناة أون تايم سبورتس (فيديو)

رد الإعلامي أحمد شوبير على علاء صادق لقناة ”أون تايم سبورتس“ عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“.

وكان علاء صادق قال إن هناك قائمة بالمدربين واللاعبين القدامى والإعلاميين الممنوعين نهائيًا من دخول ”أون تايم سبورتس“ أو الظهور عبرها للتحدث عن ”فضائح“ الزمالك.

وقال أحمد شوبير: ”قررت ان أظهر لأنني انزعجت جدا لما شفت فيديو كله مغالطات وأكاذيب على نظام عملنا، أنا أعتز أنني أنتمي لقناة محترمة ومنضبطة جدا كلها عارفة إن أنا أهلاوي شديد جدا جدا، لكنها منظومة محترفة وتعرف ماذا تعمل“.

وأضاف: ”وبالتالي اندهشت جدا أن أحدا يقول إن فلان وفلان وفلان تأتي لهم تعليمات واسمي بينهم، هذا أمر لا علاقة له بما يحصل وبالحقيقة على الإطلاق، الأمر أنا استغربت له جدا، لأنه واضح أن المصدر الذي بلّغ كل أخباره كاذبة“.

وتابع: ”أنا مندهش جدا من كمية المغالطات الموجودة في الفيديو، برنامجي وفريق عملي يحصد نسبة متابعة كبيرة جدا لأنه يعتمد على الخبر الصحيح، وحتى لو غلطنا نرفع إيدينا ونقول إحنا آسفين، وهذا نادرا ما يحدث، نعمل باجتهادنا وطريقتنا وأسلوبنا وحريتنا الكاملة، مينفعش أقول عماد متعب أو أحمد حسن أو فضل قول كذا وكذا“.

وأتم: ”أنا متصور أن الذي قيل كله كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، موقفي من انتخابات الأهلي كان واضح، وموقفي من أزمة البطولة الأفريقية، عشان نجيب ضيوف هذا أمر صعب جدا، لأن في ضيوف مرتبطين بقنوات، أنا عندي انتمائي وكل واحد له طريقته في التناول والكلام وطرح الأحداث والموضوعات والقضايا“.