المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أفريقيا

يستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد، التي تستضيفها مصر. بين 11 و18 يوليو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الكاميرون غدا الإثنين، الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة ”OnTime Sports“.

ثم يلعب منتخب مصر مع المغرب يوم الأربعاء 13 يوليو الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة وتنقل على ”OnTime Sports“ أيضا.

وكان منتخب مصر قد فاز ببطولة أفريقيا الأخيرة عام 2020 بعد الفوز 27/23 على منتخب تونس في المباراة النهائية.

ويملك منتخب تونس الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد 10 ألقاب مقابل 7 لكل من مصر والجزائر.