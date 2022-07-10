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رياضة

فرج عامر يثير الجدل بصورة معدلة لتوقيع أشرف بن شرقي للنادي الأهلي
تاريخ النشر: 10 يوليو 2022 14:42 GMT
تاريخ التحديث: 10 يوليو 2022 15:35 GMT

فرج عامر يثير الجدل بصورة معدلة لتوقيع أشرف بن شرقي للنادي الأهلي

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بعدما نشر صورة معدلة عبر برنامج "الفوتوشوب" لتوقيع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك للنادي الأهلي المصري. ونشر فرج

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بعدما نشر صورة معدلة عبر برنامج ”الفوتوشوب“ لتوقيع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك للنادي الأهلي المصري.

ونشر فرج عامر صورة لبن شرقي وكتب: ”أصبح التوقيع حقيقيا ووقع بن شرقي للأهلي“.

وقبل أيام أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحيل أشرف بن شرقي عن المارد الأبيض.

وأكد مرتضى منصور أن أشرف بن شرقي رفض تجديد عقده مع الزمالك، وقال في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية: ”أبوس إيد لاعب عشان يوقع؟؟ ولا نبوس الدماغ والأيادي.. مش أنا اللي أعمل كده والنادي مبيتحايلش على حد“.

وأصاف: ”سنقول لأشرف بن شرقي شكرا على الفترة التي قضاها معنا وسنقيم له حفل تكريم“.

وانتقل أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك مطلع موسم 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي، وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب وهي بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

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