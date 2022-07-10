فرج عامر يثير الجدل بصورة معدلة لتوقيع أشرف بن شرقي للنادي الأهلي

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بعدما نشر صورة معدلة عبر برنامج ”الفوتوشوب“ لتوقيع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك للنادي الأهلي المصري.

ونشر فرج عامر صورة لبن شرقي وكتب: ”أصبح التوقيع حقيقيا ووقع بن شرقي للأهلي“.

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بعدما نشر صورة معدلة بالفوتوشوب لتوقيع أشرف بن شرقي نجم الزمالك للنادي الأهلي المصري. pic.twitter.com/4G6MVWTPEj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

وقبل أيام أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحيل أشرف بن شرقي عن المارد الأبيض.

وأكد مرتضى منصور أن أشرف بن شرقي رفض تجديد عقده مع الزمالك، وقال في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية: ”أبوس إيد لاعب عشان يوقع؟؟ ولا نبوس الدماغ والأيادي.. مش أنا اللي أعمل كده والنادي مبيتحايلش على حد“.

وأصاف: ”سنقول لأشرف بن شرقي شكرا على الفترة التي قضاها معنا وسنقيم له حفل تكريم“.

وانتقل أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك مطلع موسم 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي، وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب وهي بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.