الأهلي يتراجع عن بيع بدر بانون لنادي قطر القطري

تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عن فكرة بيع المغربي بدر بانون مدافع الفريق إلى نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبعدما كانت هناك موافقة مبدئية بانتقال اللاعب خلال الفترة الحالية للنادي القطري، تراجع المجلس الأحمر عن عمليه بيع بانون بسبب ضعف المقابل المادي.

هل يرحل عن الفريق.. بدر بانون يثير فضول جماهير الأهلي بهذه الصورة https://t.co/SpWmSCnRC6 pic.twitter.com/I7vI9ZsLSq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن هناك خلافًا بين مجلس الأهلي والنادي القطري، بسبب ضعف المقابل المادي حيث يرغب الأهلي في الحصول على 2.5 مليون دولار، بينما يعرض النادي القطري مبلغًا أقل من ذلك.

وبعد فشل الصفقة سينتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة فيوتشر في الدوري المصري.

وتوترت علاقة بدر بانون مع جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد تداول فيديوهات له داخل غرفة ملابس فريق الوداد، عقب مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي بالفوز بثنائية نظيفة والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ولم يسلم المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من هتافات جماهير فريقه بعد ظهوره في غرفة ملابس فريق الوداد بعد نهائي دوري الأبطال وتهنئته للفريق المغربي، وهتفت ضده، قائلة: ”بدر يا بانون.. بص على معلول.“

وأكدت مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق أن الموافقة على رحيل بانون جاءت في ظل المقابل المالي الكبير المعروض على الأهلي، وفي نفس الوقت لم يقدم اللاعب المردود المنتظر منه عقب عودته من الإصابة.

وأضاف المصدر أن اللاعب رحب بالعرض القطري خاصة بعد توتر علاقته مع جماهير الأهلي بعد ظهوره في غرفة خلع ملابس الوداد المغربي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقي.

بدر يا بانون بص ل علي معلول. pic.twitter.com/N5jxe12fk3 — ابن أحمد عرابي (@30rabi74) June 15, 2022

وأشار المصدر إلى أن تألق رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعودة محمود متولي، وأيمن أشرف، ومحمد عبدالمنعم، ساهم بشكل كبير في الموافقة على رحيل بدر بانون في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن اللاعب عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جيث طلب منه حسم مصيره سواء بالبيع أو المشاركة بعد جلوسه على دكة البدلاء رغم جاهزيته.

وتابع المصدر أن ”عبدالحفيظ“ طلب من اللاعب تأجيل مناقشة العرض القطري لحين معرفة موقف الجهاز الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة.