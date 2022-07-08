تقارير: روي فيتوريا مدرب النصر السعودي الأسبق يتقرب من تدريب منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن اتحاد الكرة المصري توصل إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي السابق، لتدريب منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفًا لإيهاب جلال.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 16 يونيو الماضي الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد 3 مباريات فقط في منصبه.

وجاءت إقالة إيهاب جلال بعد خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا 2-صفر في تصفيات كأس أمم أفريقيا قبل أن يتلقى خسارة تاريخية أمام كوريا الجنوبية وديًا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

رسميًا: إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر https://t.co/mFZmWUxhHb pic.twitter.com/giE5xA4Gpd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا وافق على تخفيض مطالبه المادية لتولي الإدارة الفنية منتخب مصر.

ووافق فيتوريا على تولي الإدارة الفنية للفراعنة، بعد مباحثات تمت بينه وبين حازم إمام عضو المجلس، والمكلف بملف المدير الفني.

ووفقًا لتلك التقارير من المقرر أن يسافر حازم إمام إلى البرتغال من أجل توقيع عقود تدريب الفراعنة.

واستهلت مصر مشوارها مع إيهاب جلال، الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 4-1 وديًا أمام كوريا الجنوبية في مباراة إيهاب جلال الثالثة.

ولا يرتبط منتخب مصر بأي التزامات دولية خلال العام الجاري سوى مباراتين أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والمقررة في شهر سبتمبر المقبل.

من هو روي فيتوريا؟

بدأ روي فيتوريا مسيرته التدريبية عام 2002 مع نادي فيلا فرانكوينسي البرتغالي، وبقي معه حتى عام 2004.

وانتقل فيتوريا بعد ذلك لتدريب فريق الشباب في نادي بنفيكا لمدة عامين، ثم انتقل لقيادة فريق فاتيما البرتغالي خلال الفترة من 2006 حتى عام 2010، ثم قاد فيتوريا بعد ذلك نادي باكوس فيريرا البرتغالي لمدة موسم واحد.

بدأ فيتوريا رحلة حصد البطولات مع فريق جيماريش الذي قاده لمدة 4 مواسم من 2011 حتى عام 2015، وتوج معه ببطولة كأس البرتغال موسم 2012/ 2013.

وانتقل روي بعد ذلك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي بنفيكا، ولم يتوقف عن حصد البطولات على مدار 3 مواسم ونصف، حيث توج بـ5 بطولات.

وحصد فيتوريا رفقه بنفيكا بطولة الدوري البرتغالي مرتين موسمي 2015/ 2016 و2016/ 2017، ولقب كأس الدوري 2015/ 2016، وحقق بطولتي كأس البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي.

وانتقل فيتوريا الى المملكة العربية السعودية لتدريب نادي النصر، موسم 2018/2019، حيث تمكن من التتويج ببطولة الدوري السعودي بعد فترة غياب كبيرة للعالمي عن منصات التتويج.

كما حصد فيتوريا بطولة السوبر السعودي مع النصر موسم 2019/2020.

وكانت آخر محطات فيتوريا التدريبة الدوري الروسي موسم 2020/2021، من خلال نادي سبارتاك موسكو، إلا انه رحل مع نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد الإنجازات الشخصية، حقق روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب في البرتغال عامي 2015 و2016، بعد تألق بنفيكا خلال هذه الفترة.