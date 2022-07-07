تطورات جديدة في أزمة راشفورد والطالب المصري

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حجز القضية الذي رفعها لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضد طالب مصري اتهمه فيها بالعنصرية والتنمر عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة، 31 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

ويُحاكم محمد عصام الطالب بكلية العلاج الطبيعي، والمقيم بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية المصرية، بعدما اتهمه محامو راشفورد بتوجيه عبارات مسيئة وعنصرية للاعب، عبر منشور كتبه من حسابه في “تويتر” على حساب اللاعب الرسمي.

وأكد المحامي المصري سيد سلامة، الذي يترافع عن الشاب، أن الأخير لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب الإنجليزي، لكنه كان غاضبًا فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، وقام بحذف ما كتبه بعد ذلك.

من جانبه قال المحامي المصري سيد سلامة، الذي يترافع عن الشاب، إنه لم يصدق الشاب في البداية عند التوجه لمكتبه لطلبه الترافع عنه في قضية ضد اللاعب الإنجليزي، متعجبًا من موقف النجم الإنجليزي.

وفي تصريحات سابقة، قال “سلامة”، إنه لم يصدق الشاب في البداية عند التوجه لمكتبه لطلبه الترافع عنه في قضية ضد اللاعب الإنجليزي، متعجبًا من موقف النجم الإنجليزي.

من جانبه، كان الطالب محمد عصام، قال عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“، تعليقًا على الأزمة: ”أنا ماتكلمتش في موضوع اللاعب ماركوس راشفورد ده نهائيًا لسبب واحد، وأنا المتهم في القضية طبعًا.. الناس بتتعامل مع الموضوع على أنه أنت فين وماركوس راشفورد فين! بُعد مسافات ومكانة بينك وبينه، لكن أحب أن أقولكم أنا وماركوس راشفورد قدام طاولة القانون سواءK ودي حاجة بجد اتشرفت بها من كل قلبي“.

وأضاف: ”في حالة البراءة، إن شاء الله.. صدقني بجد مش هسيب أي حد في حاله، ولا هسيب حقي، لأنني بمتحن وزمايلي عارفين، والحوار بقاله سنتين أهو، وطبعًا عارفين كم الضغط النفسي من حاجة زي دي“.