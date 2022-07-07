جماهير غزل المحلة تهاجم مدحت شلبي بعد سخريته من النادي (صورة)

وجهت جماهير نادي غزل المحلة هجوما شديدا على الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، بعد سخريته من الفريق وبالتحديد اللاعب عبده يحيى، قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام فيوتشر في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

وسخر من فكرة استقدام حكم أجنبي لإدارة المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية.

وقال شلبي في وقت سابق: ”إحنا عندنا دولارات عايزين نبعزقها، وبيقولوا دا طرد نيمار وميسي طب احنا جايبينه عشان نطرد عبد يحيى ولا إيه مش فاهم“.

وأضاف: “دي بطولة ودية ومينفعش ندي قيمة للحدث أكبر من ذلك، فهذا بزغ مع احترامي لمسؤولي الرابطة”.

وردت جماهير غزل المحلة على مدحت شلبي قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام فيوتشر، اليوم الخميس برفع لافتة كتبت فيها: ”مدحت شلبي إرفع إيدك غزل المحلة هو سيدك“، مع صورة للمعلق الرياضي الشهير.

ويستضيف ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين فريقي فيوتشر وغزل المحلة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم إسباني كامل مكون من: جيسيوس مانزانو حكم ساحة، وأنجل رودريجز حكم مساعد، وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان، وفالنتين جوميز حكم رابع، وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو، واسديرو دياز مساعد حكم فيديو.

تصدر غزل المحلة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بعد أن تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1، ثم تعادل مع إنبي دون أهداف، وفاز على الزمالك بنتيجة 3-0، ثم فاز على فاركو بنتيجة 3-1، وتغلب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

وتأهل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في نصف النهائي، وفاز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي على مدار 120 دقيقة، ليصل للنهائي بقيادة مديره الفني مصطفى عبده.

وسجل غزل المحلة 11 هدفا واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب عبده يحيى برصيد 4 أهداف.

فيما تأهل فيوتشر للمباراة النهائية بعد صدارة المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، بعد أن فاز على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، ثم فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1، وتغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0، ثم فاز على المصري بنتيجة 2-1، وخسر بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري.