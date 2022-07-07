غزل المحلة ضد فيوتشر.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنهائي كأس الرابطة المصرية

يستضيف ستاد القاهرة مساء اليوم الخميس المواجهة التي تجمع بين فريقي فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة غزل المحلة ضد فيوتشر في نهائي كأس الرابطة..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفيوتشر

تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بجانب طاقم تحكيم إسباني بالكامل.

وتذاع المباراة عبر قناة (أون تايم سبورتس 1) بصوت المعلق حاتم بطيشة.

مشوار غزل المحلة وفيوتشر

تأهل فيوتشر للمباراة النهائية بعد صدارة المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة بعد أن فاز على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 ثم فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1 وتغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 ثم فاز على المصري بنتيجة 2-1 وخسر بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

وحصد فيوتشر 12 نقطة في مرحلة المجموعات، وتأهل لمواجهة إنبي في نصف النهائي وفاز بنتيجة 2-0 ليبلغ المباراة النهائية بقيادة مديره الفني علي ماهر.

وسجل فيوتشر 11 هدفاً واستقبل 4 أهداف خلال 6 مباريات خاضها ببطولة كأس الرابطة حتى الآن، ويعد هداف الفريق بالبطولة ناصر ماهر برصيد 3 أهداف.

في المقابل، تصدر غزل المحلة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بعد أن تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 ثم تعادل مع إنبي دون أهداف وفاز على الزمالك بنتيجة 3-0 ثم فاز على فاركو بنتيجة 3-1 وتغلب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

وتأهل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في نصف النهائي وفاز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي على مدار 120 دقيقة ليصل للنهائي بقيادة مديره الفني مصطفى عبده.

وسجل غزل المحلة 11 هدفاً واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب عبده يحيى برصيد 4 أهداف.

وتقابل الفريقان مرة وحيدة بالدوري المصري هذا الموسم وتعادلا دون أهداف.

غزل المحلة.. واستعادة الأمجاد

يحلم غزل المحلة باستعادة أمجاد الماضي وتحقيق الفوز على حساب فيوتشر والتتويج بلقب كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وحقق غزل المحلة لقب الدوري المصري موسم 1972 – 1973 بخلاف لقب كأس الاتحاد المصري موسم 1993-1994 كما أنه وصيف كأس مصر 6 مرات.

ويخوض غزل المحلة أول مباراة نهائية منذ عام 2001 حين خاض نهائي كأس مصر ضد الأهلي ثم خاض بعده مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وقال مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لـ“إرم نيوز“ إنه سعيد بقيادة فريقه للتأهل للمباراة النهائية ولكنه يسعى لإكمال سعادة الجماهير المحلاوية بالتتويج باللقب.

وأوضح أن غزل المحلة سيقاتل لتحقيق الفوز بلقب كأس الرابطة، مؤكداً أن الحظوظ متساوية بين الفريقين لحصد البطولة.

ويستعيد غزل المحلة جهود مدافعه محمد فتح الله بعد تعافيه من الإصابة، وتبدو صفوف زعيم الفلاحين شبه مكتملة عدا غياب إبراهيم صلاح لاعب الوسط.

ويعتمد غزل المحلة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عمرو شعبان وأمامه رباعي خط الدفاع خالد سامي ومحمد فتح الله ”معاذ الحناوي“ ويحيى حامد ومصطفى العش.

ويقود خط الوسط أحمد النادري وبجواره التنزاني حميد ماو والمالي ماليك توريه ويقود خط الهجوم الملجاشي باولن فوافي وهشام نبوي وعبده يحيى.

فيوتشر.. والبطولة الأولى

يسعى فيوتشر لتحقيق أول بطولة في تاريخه بعدما تكون هذا الفريق في غضون أسابيع قليلة قبل بداية الموسم عقب استحواذ الشركة المالكة للنادي على فريق كوكاكولا الذي صعد في الموسم الماضي.

ونجح فيوتشر في استقطاب العديد من اللاعبين المميزين وضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل لاحتلاله المركز الرابع مع نهاية الدور الأول وهو الترتيب المعتمد من الاتحاد المصري.

وقال محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر لـ“إرم نيوز“ إن فريقه يملك كافة المقومات للتتويج باللقب مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر يبذل كل ما في وسعه لتحقيق أهداف الفريق.

وأشار إلى أن الجميع في أتم درجات الجاهزية لهذه المباراة موضحاً أن فيوتشر سيدخل اللقاء باحثاً عن التتويج.

ويعتمد فيوتشر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمود عبد الرحيم ”جنش“ وأمامه رباعي خط الدفاع محمود مرعي وسعد سمير ”التونسي مروان الصحراوي“ وعمر كمال والكاميروني جوناثان نجويم.

ويقود خط الوسط اللاعب غنام محمد وبجواره كريم وليد ”نيدفيد“ ومحمد رضا ”بوبو“ بينما يقود خط الهجوم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

وقال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الكفة تميل نظرياً لصالح فيوتشر لما يملكه من نجوم كبار أصحاب خبرات ولاعبين موهوبين ولكن أرض الملعب ستكون الفيصل في المباراة.

وأشار إلى أن غزل المحلة يقدم موسماً مميزاً ولديه لاعبون شبان ويحلمون بالتتويج باللقب لعرض أنفسهم أمام الجميع فربما يرحل بعضهم لأندية أخرى برواتب أكبر.

وأبدى عامر إعجابه بما يقدمه ثنائي فيوتشر أحمد عاطف وبوبو كما أشاد بالثنائي هشام نبوي وعبده يحيى لاعبي المحلة.