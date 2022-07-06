بسنت حميدة تنشر رسالة محمد صلاح لها بعد إنجازاتها في دورة ألعاب البحر المتوسط (صورة)

كشفت بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى المصرية، عن رسالة تلقتها من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، لتهنئتها عقب تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.

ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“ رسالة من صلاح وجهها لها عبر ”إنستغرام“، قال فيها:“ مبروك إلى بطلتنا، نحن جميعا فخورون بك، استمري في تحطيم الأرقام القياسية“.

وعلقت بسنت عبر حسابها، قائلة: ”من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله“.

وخطفت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، الأضواء بعدما توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط.

كما أعربت بسنت حميدة، خلال تصريحات تلفزيونية، عن سعادتها وفخرها بالإنجاز الذي حققته خلال منافسات البطولة.

وقالت بسنت عقب عودتها لمصر: ”منذ نزولى للجزائر وقضيت فترة صعبة بعد الإصابة التي حرمتني من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وأنا من أسرة رياضية والرياضة عندنا مهمة مثل الدراسة، ودائما أحب أن أعمل اللي عليا في أي شيء، أنا متفوقة في كليتي وأخيرا حققت الذهبية مرتين“.

وأهدت بسنت الذهبيتين المتوجة بهما إلى زوجها ومدربها محمد عباس، حيث قالت: ”زوجي ومدربي محمد عباس كان أكبر الداعمين لي لتحقيق هذا الإنجاز، وكان دائما بيساعدني وبيأهلني بدنيا ونفسيا وهو صاحب الفضل فيما وصلت له“.

وكان محمد صلاح قد مدد عقده مؤخرا مع ليفربول لـ3 مواسم مقبلة، لتستمر فترة وجودة في أنفيلد لـ8 سنوات.

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد فترة كبيرة من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بحصول الدولي المصري على راتب يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب التقارير.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في العام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 156 هدفا وصنع 63 آخرين.