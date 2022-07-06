انتقادات نادرة من أحمد شوبير لإدارة الأهلي المصري

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير انتقادات قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد تعادل الأهلي مع نظيره الجونة، سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ستاد خالد بشارة بالجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: ”ما أراه أقوله، الأهلي أكثر فرقة تضيع الفرص، أمام الجونة من 6 إلى 7 فرص محققة، وأمام سموحة 9 فرص محققة، وتشعر أن هناك شيئا ما خطأ، هل هناك روح النادي المفتقدة؟ ولك أن تعلم أن آخر 9 مباريات خاضها الأهلي في الدوري لم يفز إلا في 3 مباريات فقط لا غير، هل هذا معقول أو منطقي لفرقة بطولتها المفضلة هي بطولة الدوري العام“.

وأضاف: ”لما نرى لاعبي الزمالك وشيكابالا والشباب مثل سيف فاروق جعفر وإمام عاشور بينزلوا الملعب يعملوا إيه.. هذا يجب وضعه في الحسبان، الكرة تغيرت والشكل تغير اعطوا الشباب الصغير فرصة، وأعطيت مثالا بفينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وبيدري، نجم برشلونة، والأهلي محتاج عين خبيرة تختار لكي يقدر ينجح في سد المشاكل والثغرات المتواجدة عنده خاصة في الناحية الهجومية“.

وتابع ”نفد الرصيد خلاص انتهى، وجماهير الأهلي واضعة يدها على قلبها بسبب النتائج المتذبذبة، وأمامك مباريات قوية منها ضد بيراميدز وخسارة النقاط سيكون موقفه في حصد الدوري صعبا جدا، الأمر الوحيد الجيد أن شباك الأهلي لم تهتز في المباريات الماضية، فيه حاجة غلط وغير مفهومة بالأهلي، ومش مشكلة الأهلي يخسر بطولة الدوري سنة أو سنتين وحدثت وقت لعبي، والأهلي لديه كتلة مباريات مثل فيوتشر وبيراميدز ثم الزمالك، المرحلة المقلة ستكون صعبة ومطلوب إعادة التقييم والحسابات“.

وفي برنامجه التلفزيوني، وجه شوبير انتقادات نادرة لمجلس الأهلي، قائلا ”هناك لجنة تخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، ومجلس إدارة برئاسة محمود الخطيب وعضوية حسام غالي وشركة كرة برئاسة ياسين منصور وعضوية مصطفى مراد فهمي وعلاء عبدالصادق، هل كل تلك المناصب شكلية أو يعملون بشكل عملي، ويرشحون لاعبين للانضمام للفريق الأحمر، مثلما كان يفعل وليد صلاح الدين ومحمد فضل وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، حيث سبق أن أكدت أنه أنهى الاتفاق مع المغربي سفيان رحيمي، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للأهلي، ولكن موسيماني، رفض ضم اللاعب وطلب التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، أنت هتشتغل إزاي الفترة المقبلة؟“.

وأردف شوبير ”أنا مندهش من أن الأهلي بهذا الشكل وبهذه الطريقة، أعتقد أنه على الخطيب وحسام غالي، ومحسن صالح، سرعة التدخل والتحرك لتحسين الوضع“.

واختتم شوبير تصريحاته ”الأهلي أضاع في ثلاث المباريات الأخيرة نحو 30 فرصة وهذا رقم كبير جدا على فريق بحجم الأهلي، وأنا لا أحب الكلام عن السحر والأعمال، هذا الكلام لا يصح، أنت تفوز بأدائك وجهدك في الملعب“.

وواصل الأهلي إهدار النقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله دون أهداف مع مضيفه الجونة، يوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة.

وحقق الأهلي فوزا واحدا في آخر أربع مباريات بالدوري وثلاثة انتصارات في آخر عشر مباريات بالمسابقة.

وبعد التعادل، في ثاني مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريش، يبقى الأهلي في المركز الثالث ولديه 45 نقطة من 21 مباراة بفارق ست نقاط عن غريمه الزمالك المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خسر 3-2 من سموحة في اللقاء السابق بالدوري.