ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتعادل سلبيا مع الجونة

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

ولم يشهد الشوط الأول هجمات بارزة على مرمى الفريقين، حيث انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني، سعى الأهلي لاقتناص الفوز من خلال عدة هجمات، كان أبرزها في الدقيقة 81 بعد عرضية من زياد طارق والتسديد من محمد شريف ولكن عماد السيد حارس الجونة، تصدى للكرة ببراعة، حتى انتهى أيضا بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 21 مباراة حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل 44 هدفاً واستقبلت شباكه 18هدفاً.

فيما واصل الجونة التواجد في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعهما من 23 مباراة وفاز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 13 وسجل 20 هدفاً ودخل مرماه 29 هدفاً.

وقبل مباراة اليوم، تقابل النادي الأهلي مع منافسه الجونة من قبل 17 مرة، استطاع الفريق الأحمر أن يحقق الفوز خلال 10 مباريات، بينما كسب الجونة مباراة وحيدة، وخيم التعادل على أحداث 7 مباريات بينهما.

واستطاع النادي الأهلي أن يستعيد توازنه، عقب تحقيق الفوز في المباراة الماضية ضد بتروجت، بهدفين دون رد، والتي قادته للتأهل إلى نهائي كأس مصر 2020/2021 ومن ثم سيواجه الزمالك، على أرضية ستاد القاهرة في المباراة النهائية، يوم 21 من يوليو الجاري 2022.