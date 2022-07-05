إصابة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بقطع في غضروف الركبة

كشفت تقارير إعلامية عن إصابة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري بقطع في غضروف الركبة.

وكان اللاعب قد شكا من الإصابة بعد مشاركته في مباراة الأهلي وبتروجت الماضية، ليخرج من قائمة مواجهة الجونة.

ووفقًا للإعلامي أحمد شوبير، فقد خضع حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لفحوصات طبية للوقوف على مدى قوة الإصابة التي يعاني منها، وأثبتت الأشعة إصابته بقطع كامل في الغضروف.

ولم يعلن النادي الأهلي أو اللاعب فترة غيابه عن الملاعب.

يذكر، أن الشحات شارك بفوز الأهلي على بيتروجت بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس مصر، فيما يستعد لمواجهة الزمالك في موقعة النهائي، وذلك في 21 يوليو الجاري.

ويلعب الأهلي أمام الجونة، اليوم، بالدوري المصري، وعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.