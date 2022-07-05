المحكمة الرياضية الدولية ترفض حجز الأهلي على ممتلكات وأرصدة عبد الله السعيد

كشف المستشار هاني زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، عن إرسال خطاب رسمي من جانب المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ صباح اليوم الثلاثاء، إلى النادي الأهلي المصري واللجنة الأولمبية المصرية بشأن الحجز على أرصدة اللاعب البنكية وممتلكاته.

وبدأ النادي الأهلي إجراءات الحجز على ممتلكات اللاعب وأرصدته البنكية في الساعات الماضية بموجب حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بتغريم اللاعب مليوني دولار.

وحصل الأهلي المصري على هذا الحكم بداعي مخالفة عبد الله السعيد العقد الثلاثي المبرم مع الأهلي السعودي والأهلي المصري في صيف ٢٠١٨ بشأن عدم أحقية عودته للدوري المصري دون موافقة الأهلي وإلا سيتعرض لغرامة قدرها مليونا دولار.

وعاد عبد الله السعيد إلى الدوري المصري بقميص فريق بيراميدز في يناير ٢٠١٩ بعد فسخ عقده مع أهلي جدة.

وقال زهران في تصريحات ل“إرم نيوز“ إن المحكمة الرياضية الدولية أخطرت الأهلي بشكل رسمي برفضها الحجز على ممتلكات اللاعب، خاصة أن هناك قضية محل تداول في المحكمة الدولية.

وأشار إلى أنه بموجب هذا الخطاب يجب على الأهلي سحب إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب البنكية وممتلكاته فورا.

وأكد أنه في حالة عدم سحب إجراءات الحجز من جانب الأهلي فإن اللاعب سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استنادا إلى خطاب المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ للمطالبة بمعاقبة النادي الأهلي، خاصة بعد لجأ إلى محكمة مختصة في هذا الملف.

وأشار إلى أن القضية المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية مازالت محل مناقشات وتداول بعد تقدم الطرفين بالمستندات المطلوبة، وبالتالي يجب الانتظار إلى حين صدور حكم من ”الكاس“.