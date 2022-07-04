محامي عبدالله السعيد لـ"إرم نيوز: الأهلي قد يتعرض للعقوبات بسبب الحجز على ممتلكات قائد بيراميدز

أكد هاني زهران، محامي عبدالله السعيد قائد بيراميدز، أن النادي الأهلي المصري مهدد بالتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ بسبب إجراءات الحجز على ممتلكات وأرصدة اللاعب البنكية.

وقال زهران في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إنه سيتقدم بدعوى رسمية لإيقاف إجراءات الحجز على أرصدة السعيد وممتلكاته، موضحا أن الأهلي لم يحصل على أموال اللاعب ولكنه تحرك للتحفظ عليها وإيقاف التصرف بها لحين صدور حكم رسمي في هذا الإطار.

الأهلي المصري يحجز على ممتلكات عبدالله السعيد https://t.co/BSxBVySmgq pic.twitter.com/U60QVSeneG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

وأشار إلى أنه خاطب المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لإبلاغها بتحرك الأهلي بإيقاف أرصدة وممتلكات السعيد، بناءً على حكم صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأوضح أن المحكمة الرياضية الدولية خاطبت بالفعل الأهلي للتعرف على حقيقة إجراءات الحجز، وستنتهي مهلة الأهلي في الرد على المحكمة الدولية اليوم الإثنين.

وأكد أن الأهلي سيكون معرضا لعقوبات حال ثبوت لجوئه لمحاكم مدنية، رغم عدم صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“.

وأشار إلى أن اللاعب يرفض تماما إصدار أي تعليقات حول الأمر لحين البت في القضية التي حركها الأهلي المصري ضده لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وبدأت أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي المصري بعد ثبوت توقيعه للمنافس التقليدي الزمالك قبل نهاية عقده مع الفريق موسم 2017/2018.

ورغم تجديد السعيد للأهلي بعد تدخل الرئيس الشرفي السابق تركي آل الشيخ، إلا أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قررت عرض اللاعب للبيع.

وخاض السعيد تجربة قصيرة في الدوري الفنلندي على سبيل الإعارة قبل رحيله إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2018.

وعاد السعيد مرة أخرى للدوري المصري إلى صفوف فريق بيراميدز في يناير 2019 في صفقة انتقال حرة بعد قرار اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي أهلي جدة.

وتحرك الأهلي ضد السعيد للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد الثلاثي، كما أن السعيد استأنف على حكم مركز التسوية بخلاف أن الأهلي قدم شكوى أخرى للمحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ لم تكلل بالنجاح.

ويلعب السعيد صاحب الـ37 عاماً حالياً في صفوف فريق بيراميدز المصري، وسط أنباء عن تلقيه عرضا للرحيل إلى نادي فاركو في الموسم المقبل.