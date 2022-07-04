هل يشعر نجوم ليفربول بالغيرة بسبب راتب محمد صلاح المرتفع؟

قال الصحفي جيمس بيرس الذي يعمل في صحيفة ”أتلتيك“ البريطانية إن لاعبي ليفربول لا يشعرون بالغيرة من الراتب الذي يحصل عليه النجم المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده مع الريدز.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قد كشفت قبل أيام عن مفاجأة جديدة بشأن راتب محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول، مؤكدة أن راتبه الجديد يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم.

ووفقا للصحفي جيمس بيرس فإنه لطالما وُصف منح محمد صلاح عقدا جديدا بأنه خطوة قد تجعل زملاءه في ليفربول يشعرون بالغيرة ويطلبون المزيد من الأموال بأنفسهم.

وكتب جيمس بيرس لصحيفة ”أتلتيك“، عن الحالة المزاجية داخل الفريق والأجور المحتملة التي يمكن أن يكسبها محمد صلاح البالغ من العمر 30 عاما: ”بالتأكيد لا يوجد إحساس بالحسد بين اللاعبين الكبار الآخرين في غرفة الملابس. موقفهم هو أنه يستحق كل بنس“.

وأوضح الصحفي أن محمد صلاح كان حريصا على الالتزام بمجموعة من المكافآت المتعلقة بالأداء والمرتبطة بالتسجيل والصناعة، وهي علامة واضحة على ثقته، فقد يحصل على ما يقرب من 400.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأكد أنه من المفيد بالتأكيد أن المخاوف قد لا تحصل، وأن بقية لاعبي ليفربول يدركون أن هذا أمر خاص؛ نظرا لأن محمد صلاح يملك أخلاقيات العمل القوية.

وختم جيمس بيرس تقريره بأن ليفربول محظوظ لأن لدينا لاعبا رائعا، تحت قيادة مدرب رائع (يورغن كلوب) وضمن فريق خاص، وجميعهم سيكونون على استعداد للعمل معا من أجل الصالح العام“.

ومدد محمد صلاح عقده حتى 2025، ويأتي الاتفاق بعد مغادرة شريكه المهاجم السنغالي ساديو ماني ليفربول الشهر الماضي للانضمام إلى بايرن ميونخ عملاق الدوري الألماني لثلاثة أعوام.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل سواء في مدة العقد أو التفاصيل المالية.

وكشفت صحيفة ”ميرور“ عن راتب محمد صلاح الجديد والذي سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، قال صلاح لموقع ليفربول: ”أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع“.

وأضاف: ”أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم؛ لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية“.

وتابع: ”أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين“.

ورأى صلاح أن ليفربول ”في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات“.