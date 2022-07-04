الأهلي المصري يحجز على ممتلكات عبدالله السعيد

بدأ النادي الأهلي المصري الإجراءات القانونية ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز.

وبحسب تأكيدات محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات صحفية فإنه تم البدء في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح ”القلعة الحمراء“ في الدعوى التحكيمية رقم 16 العام 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وحصل الأهلي على حكم ضد ”السعيد“ يلزمه بسداد مليوني دولار أمريكي بخلاف مصروفات ورسوم التنفيذ.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب لمركز التسوية لمخالفته العقد الثلاثي بينه وبين الأهلي المصري ونادي الأهلي السعودي الذي يمنعه من العودة للدوري المصري دون إذن إدارة ”القلعة الحمراء“ وتغريمه مليوني دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

وأشار ”عثمان“ إلى أن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي يجيز الحجز على أموال عبدالله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

وبدأت أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي المصري بعد ثبوت توقيعه للمنافس التقليدي الزمالك قبل نهاية عقده مع الفريق موسم 2017/2018.

ورغم تجديد ”السعيد“ للأهلي بعد تدخل الرئيس الشرفي السابق تركي آل الشيخ للأهلي المصري إلا أن إدارة ”القلعة الحمراء“ برئاسة محمود الخطيب قررت عرض اللاعب للبيع.

وخاض ”السعيد“ تجربة قصيرة في الدوري الفنلندي على سبيل الإعارة قبل رحيله إلى النادي الأهلي السعودي في صيف 2018.

وعاد ”السعيد“ مرة أخرى للدوري المصري إلى صفوف فريق بيراميدز، في يناير 2019، في صفقة انتقال حرة بعد قرار اللاعب بفسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي أهلي جدة.

وتحرك الأهلي ضد ”السعيد“ للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد الثلاثي، كما أن ”السعيد“ استأنف على حكم مركز التسوية بخلاف أن الأهلي قدم شكوى أخرى للمحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ لم تكلل بالنجاح.

ويلعب ”السعيد“ صاحب الـ37 عامًا حاليًا في صفوف فريق بيراميدز المصري وسط أنباء عن تلقيه عرضًا للرحيل إلى نادي فاركو الموسم المقبل.

وسبق أن دافع ”السعيد“ عن ألوان الإسماعيلي قبل رحيله للأهلي.

ويملك الأهلي 44 نقطة من 20 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، مقابل 49 نقطة من 23 مباراة لبيراميدز في المركز الثالث، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.