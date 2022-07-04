سبب رفض تريزيغيه العودة إلى الأهلي المصري

انتقل اللاعب محمود حسن ”تريزيغيه“ جناح أيسر منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي إلى طرابزون سبور التركي في الموسم الجديد.

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده بشكل رسمي مع تريزيغيه قادما من أستون فيلا، وبحسب تقارير صحفية تركية، فإن تريزيغيه يحصل على راتب سنوي قيمته 2.2 مليون يورو مع طرابزون.

ورفض تريزيغيه فكرة العودة لناديه الأسبق الأهلي المصري في الموسم المقبل رغم حدوث اتصالات بين بعض مسؤولي القلعة الحمراء واللاعب لضمه.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن تريزيغيه كان بالفعل ضمن دائرة اهتمامات القلعة الحمراء للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأوضح أن هناك اتصالات مبدئية تمت بين بعض مسؤولي الأهلي وتريزيغيه ولكن الأخير أبلغ إدارة القلعة الحمراء برفضه فكرة العودة مرة أخرى إلى مصر في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن تريزيغيه رفض عروضا أخرى للرحيل إلى دوريات عربية خاصة أنه يتمسك باستكمال رحلته في أوروبا، ولم يقتصر الأمر فقط على فكرة عودته للأهلي فقط.

وبدأ تريزيغيه مشواره مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول العام 2012، وانتقل إلى أندرلخت البلجيكي في صيف 2015.

ولعب تريزيغيه -صاحب الـ28 عاما- في صفوف موسكيرون البلجيكي، كما انتقل للدوري التركي عبر بوابة نادي قاسم باشا، ثم رحل إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وخاض تريزيغيه رحلة إعارة مع فريق إسطنبول باشاك شهير التركي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن تريزيغيه سجل 9 أهداف، وصنع 5 في 64 مباراة مع أستون فيلا، وسجل 25 هدفا، وصنع 18 في 71 مباراة مع قاسم باشا.

في حين صنع تريزيغيه هدفا ولم يسجل في 11 مباراة مع آندرلخت، أما مع روايال موسكرون فسجل 7 أهداف، وصنع 5 في 28 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 في 13 مباراة مع إسطنبول باشاك شهير.

وسجل تريزيغيه 8 أهداف في 56 مباراة مع منتخب مصر.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية حصل تريزيغيه على لقب في الدوري المصري، ولقب في الدوري البلجيكي، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، ولقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولقب في كأس أفريقيا تحت 20 عاما.