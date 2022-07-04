سبب استبعاد حسن الشحات من قائمة مباراة الأهلي والجونة

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام ‏في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز المصري.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي بحسب ما أعلن موقع النادي الرسمي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

بذلك خرج من قائمة الفريق الثلاثي حسن الشحات ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

بحسب مصدر داخل النادي، فإن استبعاد حسين الشحات جاء بتوصية من المعد البدني للفريق جيماريش، فيما تم استبعاد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بسبب معاناتهما من إصابة طفيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري وله 44 نقطة من 20 مباراة.