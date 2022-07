أول تعليق من موسيماني على ريكاردو سواريش مدرب الأهلي المصري الجديد

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السابق، الرد على أحد مشجعي للفريق الأحمر عبر حسابه على ”تويتر“ بشأن رحيله عن الفريق، مطالبًا في الوقت نفسه الجماهير بدعم المدرب الجديد، البرتغالي ريكاردو سواريش.

ورحل موسيماني، في بداية شهر يونيو الماضي، بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي مع إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، رغم تمديد عقده لموسمين في شهر مارس الماضي.

ووجه أحد المشجعين ويدعى أحمد عيسى، رسالة لموسيماني على تويتر، قائلًا: ”آسف بيتسو موسيماني، لانتقادك في بعض الأحيان على طريقة لعبك، لكنك كنت تخفي عيوب الفريق بطريقة ممتازة، وهذا ما كان واضحًا بعد مغادرتك، آسف لك مرة أخرى“.

I'm sorry Pitso Mosimane for criticizing you at times on the way you play, but you were hiding the team's flaws in an excellent way and this became clear after you left I'm sorry Coach Musimani again🙏@TheRealPitso — ؏issa😎 (@AhmedEissa32) June 29, 2022

وهو ما استدعى المدرب الجنوب أفريقي للرد، قائلًا: ”أخي أرجوك لا تندم على أي شيء، رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على رغبتي، لم يطردني النادي أو دفعني للرحيل“.

وأضاف: ”أحترم رئيس الأهلي، محمود الخطيب، ومجلس الإدارة بأكمله بما في ذلك جماهير الأهلي، سأعتز دائمًا بكل إنجازاتنا وبطولاتنا“.

وتابع: ”لدي ذكريات كثيرة، لقد سجلت العديد من الهتافات لي من قبل الجماهير في الملاعب، لسوء الحظ، قررت العودة إلى بلدي، كنت بحاجة إلى الراحة مع عائلتي“.

وأردف: ”لديك الآن في الأهلي مدرب أوروبي متمرس، على الجميع دعمه وأعتقد أنه سيصل بالفريق إلى مكانة أعلى مما حصل عليه“.

@AhmedEissa my brother, please do not regret my https://t.co/oyG3XV4DzN Ahly did not fire me or push me to go. I have big respect for President Khatib and the entire board including all the supporters of Al Ahly. I will always cherish all our trophy celebrations. https://t.co/LlzT7WgJEa — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) July 4, 2022

I have memories & archived (banners,chants of me at the stadiums). Unfortunately I decided to come home,I needed this rest with my family.

You now have an experienced European Coach,everybody should support and I believe he will leave the jersey at a higher place than he got it. — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) July 4, 2022

ويقضي موسيماني فترة راحة في الوقت الحالي، إذ لم يتولَ تدريب أي فريق آخر بعد الرحيل عن الأهلي، بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري القطري.

وكان الأهلي قد نجح بتحقيق الفوز على حساب بتروجت، بنتيجة 2-0، في أولى مباريات المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو سواريز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية، والتي سيلتقي فيها مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ولم يظفر ريكاردو سواريش، البالغ من العمر 47 عامًا، بأيّ بطولة طوال مسيرته التدريبة، بل كان إنجازه الوحيد قيادة نادي جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري البرتغالي، خلال الموسم الماضي.