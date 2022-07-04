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رياضة

أول تعليق من موسيماني على ريكاردو سواريش مدرب الأهلي المصري الجديد
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 12:47 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 13:05 GMT

أول تعليق من موسيماني على ريكاردو سواريش مدرب الأهلي المصري الجديد

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السابق، الرد على أحد مشجعي للفريق الأحمر عبر حسابه على "تويتر" بشأن رحيله عن الفريق، مطالبًا في الوقت نفسه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السابق، الرد على أحد مشجعي للفريق الأحمر عبر حسابه على ”تويتر“ بشأن رحيله عن الفريق، مطالبًا في الوقت نفسه الجماهير بدعم المدرب الجديد، البرتغالي ريكاردو سواريش.

ورحل موسيماني، في بداية شهر يونيو الماضي، بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي مع إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، رغم تمديد عقده لموسمين في شهر مارس الماضي.

ووجه أحد المشجعين ويدعى أحمد عيسى، رسالة لموسيماني على تويتر، قائلًا: ”آسف بيتسو موسيماني، لانتقادك في بعض الأحيان على طريقة لعبك، لكنك كنت تخفي عيوب الفريق بطريقة ممتازة، وهذا ما كان واضحًا بعد مغادرتك، آسف لك مرة أخرى“.

وهو ما استدعى المدرب الجنوب أفريقي للرد، قائلًا: ”أخي أرجوك لا تندم على أي شيء، رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على رغبتي، لم يطردني النادي أو دفعني للرحيل“.

وأضاف: ”أحترم رئيس الأهلي، محمود الخطيب، ومجلس الإدارة بأكمله بما في ذلك جماهير الأهلي، سأعتز دائمًا بكل إنجازاتنا وبطولاتنا“.

وتابع: ”لدي ذكريات كثيرة، لقد سجلت العديد من الهتافات لي من قبل الجماهير في الملاعب، لسوء الحظ، قررت العودة إلى بلدي، كنت بحاجة إلى الراحة مع عائلتي“.

وأردف: ”لديك الآن في الأهلي مدرب أوروبي متمرس، على الجميع دعمه وأعتقد أنه سيصل بالفريق إلى مكانة أعلى مما حصل عليه“.

 

ويقضي موسيماني فترة راحة في الوقت الحالي، إذ لم يتولَ تدريب أي فريق آخر بعد الرحيل عن الأهلي، بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري القطري.

وكان الأهلي قد نجح بتحقيق الفوز على حساب بتروجت، بنتيجة 2-0، في أولى مباريات المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو سواريز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية، والتي سيلتقي فيها مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ولم يظفر ريكاردو سواريش، البالغ من العمر 47 عامًا، بأيّ بطولة طوال مسيرته التدريبة، بل كان إنجازه الوحيد قيادة نادي جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري البرتغالي، خلال الموسم الماضي.

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