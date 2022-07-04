ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق ينتقل لصفوف نادي أسوان

أعلن نادي أسوان تعاقده مع ماليك إيفونا، لاعب الأهلي المصري السابق، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الاثنين ”وصل إلى مطار أسوان الدولى المهاجم الغابوني ماليك إيفونا، 29 سنة، تمهيدا للانضمام لنادي أسوان بالدورى الممتاز للموسم الجديد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، دون تحميل النادي أي أعباء مالية ومن المقرر أن يخضع ظهر اليوم للكشف الطبي“.

وتولى ربيع ياسين قيادة فريق أسوان بداية من الموسم الجديد.

إيفونا البالغ من العمر 29 عامًا كان انضم للأهلي قادمًا من الوداد المغربي في صيف 2015، ورحل عن الفريق الأحمر في الموسم التالي، لينضم إلى تيدا الصيني في صفقة مالية ضخمة.

وخاض إيفونا بضع تجارب بعد ذلك في الدوري الصيني، ثم انتقل إلى كونيا سبور التركي، وسانتا كلارا وناسيونال في الدوري البرتغالي، ثم الصفاقسي التونسي، وبليكان الغابوني.

ولعب إيفونا 31 مباراة مع فريق الأهلي وأسهم في 18 هدفا، إذ نجح المهاجم الغابوني في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 أخرى.

ولعب إيفونا 24 مباراة في الدوري المصري وسجل 12 هدفا وصنع 4 أهداف.

يذكر أن أسوان نجح في التربع على صدارة جدول ترتيب مجموعة الصعيد، في منافسات دوري القسم الثاني، لينتزع بطاقة العبور للدوري المصري، كما وصل الفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر هذا الموسم، لكنه ودع البطولة عقب الهزيمة على يد الزمالك بهدفين مقابل هدف.