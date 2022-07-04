مرتضى منصور: تعاقدنا مع 8 صفقات جديدة.. وأغلقنا صفحة محمد أبو جبل.. وطارق حامد لاعب متمرد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الموقف النهائي للثلاثي طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي في الموسم الجديد.

وقال مرضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: تعاقدنا مع 8 صفقات جديدة في كل المراكز، ومحمد أبو جبل، حارس الفريق، جاء إلى مكتبي من يومين وأخذنا قرارا نهائيا بغلق الصفحة، وأي لاعب له خيار أن يجدد أو يرحل وأقول لجمهور الزمالك بلاش نوجه له أي سباب“.

وأضاف ”أشرف بن شرقي أبلغنى بشكل شخصي عن انتقاله إلى الدوري القطري أو التركي في الموسم الجديد، واللاعب أبلغني أن اللجنة السابقة كاذبة بشأن تصريحاته أنه يريد وضع شرط جزائي 500 ألف يورو ، هو لم يطلب ذلك“.

وتابع ”أغلقنا باب تجديد عقد طارق حامد، لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج“.

وأردف ”طارق حامد خرج مطرودا من آخر مباراة ولم يكن مُصابًا ولكن تم طرده من اللقاء، اللاعب عندما جاء من سموحة لم يكن أحد يعرفه، وفرج عامر، رئيس النادي السابق، كان يُعامله معاملة سيئة، أمس قمت باستدعاء طبيب الفريق محمد أسامة وقلت له هل أرسلَ لك اللاعب التقارير الطبية؟، قال لا، إذًا هو لاعب متمرد ومتمارض وهرب من مواجهة الأهلي كما فعل أمام الوداد المغربي، وطلبت عمل تحقيق مع اللاعب لأنه تمرد رغم سريان عقده ولم يقدم ما يثبت إصابته“.

وتابع ”نحن نتمنى التوفيق لطارق حامد سواء أراد أن يذهب للأهلي أو لأي ناد آخر، الفريق أبرم ما يقرب من 8 صفقات جديدة لنادي الزمالك لتدعيم جميع المراكز“.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بهدف الفوز واقتناص النقاط الثلاث، لمواصلة انتصاراته في المسابقة والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، الذي يحتل قمته بـ51 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز الـ15.