غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي كأس الرابطة المصرية على حساب الإسماعيلي وإنبي

تأهل غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي أول كأس للرابطة المصرية لكرة القدم بعد التفوق على الإسماعيلي وإنبي على الترتيب، اليوم الأحد.

وتعادل غزل المحلة 2/2 مع الإسماعيلي في مباراة مثيرة وعقب وقت إضافي، قبل أن ينتصر 4/3 في ركلات الترجيح في قبل النهائي.

جووول! محمد فاروق يسجل الهدف الثاني لفيوتشر في شباك إنبي ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/FqI7t5RwcH 📺 pic.twitter.com/tFvhT2a5UF — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 3, 2022

وتقدم معاذ الحناوي بهدف للمحلة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وأدرك عمر الوحش التعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة 80.

واعتقد الإسماعيلي أنه حسم التأهل بهدف البديل خالد النبريص في الوقت الإضافي، لكن المحلة تعادل بهدف حميد ماو في الدقيقة 118.

جووول! أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لفيوتشر بعد متابعة لتصدي البلعوطي ⚽️ pic.twitter.com/o7lPmemMWo — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 3, 2022

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي، فاز فيوتشر، الوافد الجديد على الدوري الممتاز، على إنبي 2/0 بهدفي أحمد عاطف ومحمد فاروق في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس الرابطة، يوم الخميس المقبل، ويسبقها مباراة تحديد ثالث الترتيب بين الإسماعيلي وإنبي.