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رياضة

غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي كأس الرابطة المصرية على حساب الإسماعيلي وإنبي
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 21:50 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 23:15 GMT

غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي كأس الرابطة المصرية على حساب الإسماعيلي وإنبي

تأهل غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي أول كأس للرابطة المصرية لكرة القدم بعد التفوق على الإسماعيلي وإنبي على الترتيب، اليوم الأحد. وتعادل غزل المحلة 2/2 مع

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المصدر: رويترز

تأهل غزل المحلة وفيوتشر إلى نهائي أول كأس للرابطة المصرية لكرة القدم بعد التفوق على الإسماعيلي وإنبي على الترتيب، اليوم الأحد.

وتعادل غزل المحلة 2/2 مع الإسماعيلي في مباراة مثيرة وعقب وقت إضافي، قبل أن ينتصر 4/3 في ركلات الترجيح في قبل النهائي.

وتقدم معاذ الحناوي بهدف للمحلة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وأدرك عمر الوحش التعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة 80.

واعتقد الإسماعيلي أنه حسم التأهل بهدف البديل خالد النبريص في الوقت الإضافي، لكن المحلة تعادل بهدف حميد ماو في الدقيقة 118.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي، فاز فيوتشر، الوافد الجديد على الدوري الممتاز، على إنبي 2/0 بهدفي أحمد عاطف ومحمد فاروق في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس الرابطة، يوم الخميس المقبل، ويسبقها مباراة تحديد ثالث الترتيب بين الإسماعيلي وإنبي.

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