موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 بالفوز 2-صفر على بتروجت في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز في استاد القاهرة، اليوم السبت.

وتأجلت مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، وثارت شكوك بشأن استكمالها قبل أن يقرر الاتحاد المصري استئنافها.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو الجاري.

تقام مباراة الأهلي والزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر و10:00 بتوقيت السعودية.

وبدأت منذ فترة مسابقة كأس مصر للموسم الجاري 2021-2022 وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور الستة عشر.

#الأهلي يفوز على بتروجت في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي (٢-٠) ليواجه #الزمالك في النهائي ٢١ يوليو pic.twitter.com/jHz2G9J1E3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

وسجل محمد مجدي (أفشة) الهدف الأول للأهلي بعد مرور ثماني دقائق، وأضاف المدافع محمد عبد المنعم، العائد من الإصابة، الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 72.

لكن الأهلي كان محظوظا في خروج الشوط الأول بالتقدم بهدف بعدما أنقذ الحارس محمد الشناوي ركلة جزاء من مصطفى جابر لاعب بتروجت.

وتولى سواريز تدريب الأهلي قبل يومين، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعقد لمدة موسمين إلى جانب استكمال الموسم الجاري.

وبدأ الأهلي بشكل جيد وأرسل الظهير الأيسر التونسي علي معلول تمريرة عالية إلى قفشة داخل المنطقة، وروض صانع اللعب الكرة بمهارة ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى بتروجت.

وتراجع أداء الأهلي بشكل حاد وسمح لمنافسه بشن أكثر من هجمة خطيرة، وكاد يدفع الثمن عندما ارتكب الظهير الأيمن محمد هاني خطأ على حافة المنطقة ليتسبب في ركلة جزاء.

وأضاع جابر لاعب بتروجت فرصة إدراك التعادل قبل الاستراحة ونفذ ركلة جزاء أنقذها الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

وتحسن أداء الأهلي قرب النهاية ونفذ معلول ركلة ركنية قابلها عبد المنعم بضربة رأس داخل المرمى ليحسم التأهل إلى النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما.