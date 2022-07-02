في أول مباراة بقيادة ريكاردو سواريز.. الأهلي يسقط بتروجت ويتأهل لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر

حقق الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره بتروجت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2020 – 2021.

وتأجلت مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، وثارت شكوك حول استكمالها قبل أن يقرر الاتحاد المصري استئنافها.

وقاد ريكاردو سواريز فريق الأهلي اليوم أمام بتروجت للمرة الأولى بعدما تم تعيينه خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الجاري.

وتأهل الأهلي بهذا الفوز ليضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022.

ونجح محمد مجدي ”أفشة“ في وضع بصمته مبكرا ليتقدم بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

هدف محمد مجدي أفشة في مرمى بتروجيت بنصف نهائي #كاس_مصر.#الاهلي pic.twitter.com/Rikfgrfeig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول تصدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لركلة جزاء لصالح بتروجت لينقذ مرماه من هدف التعادل.

ومع الدقيقة 72 من الشوط الثاني، سجل محمد عبدالمنعم هدفا ثانيا رائعا للأهلي في شباك بتروجت من رأسية متقنة بعد عرضية تلقاها من علي معلول.

لا تشعر بأنه مدافع.. محمد عبد المنعم يسجل هدف #الأهلي الثاني في مرمى #بتروجيتpic.twitter.com/VXjidZMGr2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 2, 2022

الأهلي نجح في الوصول لمباراة نصف النهائي بعد التغلب على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين لهدف.

وكان الزمالك قد أقصى أسوان من نصف النهائي ليحجز المقعد الأول في اللقاء النهائي.

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، والتي أقيمت في 2020، عندما فاز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.