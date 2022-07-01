هل يرحل عن الفريق.. بدر بانون يثير فضول جماهير الأهلي بهذه الصورة

أثار بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حيرة جماهير فريقه بعد نشره لصورة بها الكثير من الغموض، بعد التقارير الأخيرة التي أفادت باقتراب المدافع المغربي من الرحيل نحو الدوري القطري.

وتوترت علاقة بدر بانون مع جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد تداول فيديوهات له داخل غرفة ملابس فريق الوداد، عقب مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي بالفوز بثنائية نظيفة والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ولم يسلم المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من هتافات جماهير فريقه بعد ظهوره في غرفة ملابس فريق الوداد بعد نهائي دوري الأبطال وتهنئته للفريق المغربي، وهتفت ضده، قائلة: ”بدر يا بانون.. بص على معلول.“

بدر يا بانون بص ل علي معلول. pic.twitter.com/N5jxe12fk3 — ابن أحمد عرابي (@30rabi74) June 15, 2022

ونشر بانون صورة له عبر خاصية ”إستوري“ على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، بصحبة محمد حمدي مسؤول التأهيل في النادي الأهلي وهما في المغرب.

وقام بانون بتوجيه الشكر لمسؤول التأهيل في الأهلي، ووفقًا لعدة تقارير فإن المدافع المغربي على أعتاب الرحيل من النادي الأهلي إلى فريق قطر القطري.

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري وافقت على رحيل المدافع المغربي إلى نادي قطر القطري مقابل 2.5 مليون دولار بخلاف عوائد أخرى تصل إلى 500 ألف دولار و15% نسبة حالة إعادة البيع.

وأكدت تلك التقارير أن الموافقة على رحيل بانون جاءت في ظل المقابل المالي الكبير المعروض على الأهلي، وفي نفس الوقت لم يقدم اللاعب المردود المنتظر منه عقب عودته من الإصابة.

وأضاف المصدر أن اللاعب رحب بالعرض القطري خاصة بعد توتر علاقته مع جماهير الأهلي بعد ظهوره في غرفة خلع ملابس الوداد المغربي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقي.

وأشار المصدر إلى أن تألق رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعودة محمود متولي، وأيمن أشرف، ومحمد عبدالمنعم، ساهم بشكل كبير في الموافقة على رحيل بدر بانون في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن اللاعب عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جيث طلب منه حسم مصيره سواء بالبيع أو المشاركة بعد جلوسه على دكة البدلاء رغم جاهزيته.

وتابع المصدر أن ”عبدالحفيظ“ طلب من اللاعب تأجيل مناقشة العرض القطري لحين معرفة موقف الجهاز الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة.