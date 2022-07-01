راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد العقد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد جديد ”طويل الأمد“ مع نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017، ليسدل الستار على أشهر من الشكوك والتكهنات والجدل بشأن مستقبله.

ومدد صلاح عقده حتى 2025. ويأتي الاتفاق بعد مغادرة شريكه المهاجم السنغالي ساديو ماني ليفربول الشهر الماضي للانضمام إلى بايرن ميونيخ عملاق الدوري الألماني لثلاثة أعوام.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل سواء في مدة العقد أو التفاصيل المالية.

رسميًا: محمد صلاح يمدد عقده مع ليفربول https://t.co/7572rBXORN pic.twitter.com/8vzMDcsyqE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وكشفت صحيفة ”ميرور“ عن راتب محمد صلاح الجديد والذي سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن صلاح سيتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، قال صلاح لموقع ليفربول: ”أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع“.

وأضاف: ”أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية“.

وتابع صلاح الذي توج مع ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات: ”أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين“.

ورأى صلاح أن ليفربول ”في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات“.

The incredible journey continues 😍#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وأردف: ”لدينا تعاقدات جديدة أيضا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى“.

ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: ”رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب“.

وأكمل: ”كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معا“.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.