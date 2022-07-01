جومانا مراد تظهر إعجابها بمرتضى منصور رئيس الزمالك (فيديو)

أثارت النجمة السورية جومانا مراد الجدل، بعد موقف طريف حدث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري خلال تواجدهما بحفل زفاف ابن المنتج جمال العدل.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو ظهرت فيه جومانا مراد وهي تضع يديها على وجهها وتنظر نظرات إعجاب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وعندما هم مرتضى منصور بالسلام عليها، قامت جومانا مراد بتقبيل رئيس نادي الزمالك.

جومانا مراد سابت كل اللي في فرح معجبه مرتضي منصور 😂 pic.twitter.com/SCqtifxOMF — ahmed shrief (@ahmedserief1) July 1, 2022

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد خوضه 23 مباراة.

وتتبقى للزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري، إضافة إلى نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، ومن المقرر أن يلعب أيضا ضد الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر لنسخة الموسم الحالي.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية، يوم ٢٦ أغسطس المقبل؛ لمناقشة الميزانية والتصويت على لائحة النادي.

وناشد رئيس القلعة البيضاء أعضاء الجمعية العمومية بالحضور للجمعية العمومية والتصويت على اللائحة، وطالبهم بالتعرف على بنود اللائحة الجديدة؛ لأنها تخدم أعضاء النادي.