محمد العبودي

شيماء جمال

شرطة دبي

عمر الغامدي

طلال مداح

فتاة الكبسة

محمد بن ناصر العبودي

سعيد العتيبة
أظهر المزيد

رياضة

جومانا مراد تظهر إعجابها بمرتضى منصور رئيس الزمالك (فيديو)
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 15:44 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 16:10 GMT

جومانا مراد تظهر إعجابها بمرتضى منصور رئيس الزمالك (فيديو)

أثارت النجمة السورية جومانا مراد الجدل، بعد موقف طريف حدث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري خلال تواجدهما بحفل زفاف ابن المنتج جمال العدل. وتداول رواد

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أثارت النجمة السورية جومانا مراد الجدل، بعد موقف طريف حدث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري خلال تواجدهما بحفل زفاف ابن المنتج جمال العدل.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو ظهرت فيه جومانا مراد وهي تضع يديها على وجهها وتنظر نظرات إعجاب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وعندما هم مرتضى منصور بالسلام عليها، قامت جومانا مراد بتقبيل رئيس نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد خوضه 23 مباراة.

وتتبقى للزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري، إضافة إلى نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، ومن المقرر أن يلعب أيضا ضد الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر لنسخة الموسم الحالي.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية، يوم ٢٦ أغسطس المقبل؛ لمناقشة الميزانية والتصويت على لائحة النادي.

وناشد رئيس القلعة البيضاء أعضاء الجمعية العمومية بالحضور للجمعية العمومية والتصويت على اللائحة، وطالبهم بالتعرف على بنود اللائحة الجديدة؛ لأنها تخدم أعضاء النادي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play