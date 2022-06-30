مصر.. الحبس 3 سنوات لطاهر أبو زيد بسبب "إقامة فندق"

قضت محكمة مصرية بحبس وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، نجم الأهل ومنتخب مصر سابقا، 3سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

وتضمن الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، الحبس ضد الوزير السابق، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ”قرابة 2700 دولار“، لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 للعام الحالي.

وجاء الحكم بعد أن تقدم المحاميان أحمد سعد وحسن علام ببلاغ ضد طاهر أبو زيد، وتوجيه تهمة تحرير شيكات دون رصيد متمثل في قيمة نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر.

وأقام محامي الفندق الجنحة رقم 9832، والمحدد لها جلسة السادس من يوليو المقبل، كذلك الجنحة رقم 9834 للعام الحالي، والمحدد لها السابع من يوليو المقبل، عن شيكات بدون رصيد لمبالغ أخرى عجز عن سدادها للفندق تتجاوز مليون جنيه ”قرابة 54 ألف دولار“.

يذكر أن طاهر أبو زيد، أحد أبرز نجوم الرياضة في مصر، حيث لعب لسنوات للنادي الأهلي، ومنتخب مصر، وكان عضوا بمجلس النواب الماضي عن قائمة ”في حب مصر“، إلا أنه لم يترشح في الانتخابات التي عقدت لاختيار نواب البرلمان الحالي.

كما تولى أبو زيد، الملقب بـ“مارادونا النيل“ منصب وزير الرياضة في حكومة حازم الببلاوي، حينما كان قياديا بحزب الوفد، الذي تركه منذ سنوات.