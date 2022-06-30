رسميا.. ريكاردو سواريز مدربا للنادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا، تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز لقيادة الفريق الأول.

وكتب الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”رحبوا معنا بمدربنا الجديد ريكاردو سواريز“.

ولم يكشف الأهلي عن التفاصيل المالية ومدة عقد سواريز الذي يبلغ من العمر 47 عاما.

وعمل ريكاردو سواريز مدربا لأندية فيزيلا وتشافيس وديسبورتيفو أفيس وأكاديميكا كويمبرا وسبورتينغ كوفيلها وموريرينسي وجل فيسنتي في البرتغال، ولم يسبق له تحقيق أي لقب بحسب موقع ”transfermarkt“.

وقاد سواريز جل فيسنتي لإنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي وحقق نتائج رائعة بينها الفوز 2/1 على بنفيكا.

وفي الموسم قبل الماضي، أنهى جل فيسنتي ترتيب الدوري البرتغالي في النصف الأسفل من الجدول برصيد 39 نقطة فقط، لكنه نجح بالفعل في تحسين هذا الأمر واحتل المركز الخامس بشكل مريح خلف براغا في المركز الرابع ليتأهل للمنافسة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ولا شك أن هذا إنجاز رائع للفريق الذي صعد للدوري الممتاز عام 2019، لكن سواريز قاد الفريق للمنافسة الأوروبية لأول مرة على الإطلاق.

وكان ريكاردو سواريز لاعبا مغمورا بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي فيتوريا غيماريش البرتغالي بعد انضمامه من فريق فيلجواريس، العام 1990.

وتنقل سواريز الذي كان يلعب في مركز الجناح الهجومي بين عدة أندية صغيرة في البرتغال بالدوريات الأدنى، مثل: فيزيلا، وليكسا، فروماندي، لوسادا، فافي، وتروفينسي.

وأنهى سواريز مسيرته في فريق أوس ساندينيس العام 2005، وعمره 31 عاما.

بدأ ريكاردو سواريز مسيرته التدريبية، العام 2005، عقب اعتزاله مباشرة بتولي قيادة فريق كاكادوريس، واستمر خلال هذه التجربة لمدة عامين.

سواريز أمام الكبار

وعلى صعيد مواجهاته ضد الأندية الكبرى في البرتغال، لعب سواريز ضد سبورتينغ لشبونة 8 مرات وحقق فوزا وحيدا، وتلقى 5 خسائر، وتعادل مرتين.

وواجه سواريز فريق بنفيكا 8 مرات وحقق 3 انتصارات، وتعادل 3 مرات، وتلقى خسارتين.

وواجه سواريز فريق بورتو 7 مرات لم يعرف خلالها طعم الانتصار، وتعادل مرة واحدة، وتلقى 6 خسائر.

وكان أكبر فوز في مسيرة ريكاردو سواريز التدريبية بنتيجة 5/0 مع جل فيسنتي على حساب كونديكسا، بينما كانت الخسارة الأكبر بنتيجة 1/6 أمام بورتو، العام 2020.