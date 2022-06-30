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رياضة

شوبير ينتقد سيد عبدالحفيظ بعد طرده في مباراة الأهلي ضد سموحة (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 10:02 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 10:50 GMT

شوبير ينتقد سيد عبدالحفيظ بعد طرده في مباراة الأهلي ضد سموحة (فيديو)

تردد مؤخرا أن هناك رغبة للإطاحة بسيد عبدالحفيظ من قبل حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تحفظه على أداء عبدالحفيظ لدوره كمدير كرة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

وجه أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون والمقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، انتقادات لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد طرد الأخير أمام سموحة في الدوري المصري، أمس الأربعاء.

وتلقى عبدالحفيظ الطرد الثالث هذا الموسم، حيث اعتاد انتقاد حكام مباريات الأهلي.

وقال شوبير :“جديدة على النادي الأهلي أن مدير الكرة يطرد من الملعب، وخلال فترات ليست بالبعيدة، نحن نعلم حبك وغيرتك على الأهلي“.

وواصل :“خاصة أن الحكم لم يخطئ خلال المباراة“.

كان الحكم الدولي المصري قد أدار مباراة سموحة والأهلي أمس، وهو الحكم نفسه الذي تلقى من قبل إشادات من مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ونجا الأهلي من نتيجة ثقيلة وخسر 3-2 أمام مضيفه سموحة بفضل ثنائية من مروان حمدي الذي أهدر ثلاث فرص محققة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث وله 44 نقطة من 20 مباراة.

ورفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس متساويا مع فيوتشر رابع الترتيب.

وأعاد النادي الأهلي تعيين سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني الجديد بالنادي الذي سيقوده البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويحظى عبدالحفيظ بثقة محمود الخطيب رئيس الناد الأهلي.

وتردد مؤخرا أن هناك رغبة للإطاحة بسيد عبدالحفيظ من قبل حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تحفظه على أداء عبدالحفيظ لدوره كمدير كرة.

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