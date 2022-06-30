شوبير ينتقد سيد عبدالحفيظ بعد طرده في مباراة الأهلي ضد سموحة (فيديو)

وجه أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون والمقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، انتقادات لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد طرد الأخير أمام سموحة في الدوري المصري، أمس الأربعاء.

وتلقى عبدالحفيظ الطرد الثالث هذا الموسم، حيث اعتاد انتقاد حكام مباريات الأهلي.

"جديدة على النادي الأهلي إن مدير الكرة يطرد من الملعب💥💥.. والحكم مغلطش في المباراة".. رسالة من شوبير لـ سيد عبد الحفيظ#ملعب_ONTime pic.twitter.com/zlGFuPFbca — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 30, 2022

وقال شوبير :“جديدة على النادي الأهلي أن مدير الكرة يطرد من الملعب، وخلال فترات ليست بالبعيدة، نحن نعلم حبك وغيرتك على الأهلي“.

وواصل :“خاصة أن الحكم لم يخطئ خلال المباراة“.

كان الحكم الدولي المصري قد أدار مباراة سموحة والأهلي أمس، وهو الحكم نفسه الذي تلقى من قبل إشادات من مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ونجا الأهلي من نتيجة ثقيلة وخسر 3-2 أمام مضيفه سموحة بفضل ثنائية من مروان حمدي الذي أهدر ثلاث فرص محققة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث وله 44 نقطة من 20 مباراة.

طرد سيد عبدالحفيظ وانفعال اللاعبين ‼️ 3 دقائق صعبة على الجهاز الفني ودكة النادي الأهلي قبل نهاية المباراة أمام سموحة 📹 pic.twitter.com/x9u3pOW7lL — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 30, 2022

ورفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس متساويا مع فيوتشر رابع الترتيب.

وأعاد النادي الأهلي تعيين سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني الجديد بالنادي الذي سيقوده البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويحظى عبدالحفيظ بثقة محمود الخطيب رئيس الناد الأهلي.

وتردد مؤخرا أن هناك رغبة للإطاحة بسيد عبدالحفيظ من قبل حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي بسبب تحفظه على أداء عبدالحفيظ لدوره كمدير كرة.