ترتيب الدوري المصري: الأهلي يسقط أمام سموحة بثلاثية وبيراميدز يهزم إنبي

نجا الأهلي من نتيجة ثقيلة وخسر 3-2 أمام مضيفه سموحة بفضل ثنائية من مروان حمدي الذي أهدر 3 فرص محققة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وفي الإسكندرية، لقن سموحة ضيفه الأهلي درسًا قاسيًا، وتقدم بثلاثية نظيفة بحلول أول دقيقة من الشوط الثاني.

واستغل حسين فيصل تمريرة خاطئة من دفاع الأهلي ليمرر إلى حمدي الذي راوغ رامي ربيعة ومحمد هاني ليهز شباك محمد الشناوي بسهولة بعد 9 دقائق من البداية.

مروان حمدي مهاجم #سموحة يتلاعب بدفاع #الأهلي ويسجل هدف فريقه الأولى بالجولة 23 للدوري المصري رفع رصيده من الأهداف إلى "11" هدفا هذا الموسم خلف متصدر ترتيب الهدافين أحمد سيد زيزو "12"pic.twitter.com/IvpLUWVLx1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأهدر الأهلي فرصتين عبر محمد شريف، بينما واصل سموحة تهديد مرمى ضيفه عبر الهجمات المرتدة في المساحات الخالية خلف الظهيرين.

ومن ركلة حرة مرر علي معلول الكرة إلى أليو ديانج الذي مهدها إلى شريف، لكن محاولته ارتدت من القائم.

وبطريقة مماثلة للهدف الأول مرر ربيعة كرة خاطئة لتصل إلى فيصل الذي هيأها إلى عبد الكبير الوادي ليسدد في المرمى وقت خروج الشناوي لملاقاته في الدقيقة الأخيرة قبل الاستراحة.

بخطأ دفاعي ساذج من #الأهلي .. عبد الكبير الوادي يعزز تقدم #سموحة بالهدف الثاني #الاهلي_سموحةpic.twitter.com/c3xzfPmioc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأشرك سامي قمصان مدرب الأهلي المؤقت الجناح حسين الشحات بدلًا من ربيعة في بداية الشوط الثاني.

لكن آمال الأهلي في العودة تلقت ضربة قوية عندما خطف حمدي الكرة من الشاب أحمد نبيل وانطلق نحو المرمى، وراوغ ياسر إبراهيم وهاني، ليسدد في مرمى الشناوي.

هدف مارادوني .. مروان حمدي للمرة الثانية يتلاعب بدفاع #الأهلي ويسجل هدف #سموحة الثالث في المارد الأحمر.. تصدر ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد "12" هدف بالتساوي مع أحمد سيد زيزو #الاهلي_سموحه pic.twitter.com/Rt9TwlZPGT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وأرسل الشحات تمريرة عرضية مرت أمام 5 لاعبين من الأهلي دون أن تجد من يضعها في المرمى.

وأحيا طاهر محمد طاهر آمال الأهلي عندما قلص الفارق بضربة رأس من تمريرة الشحات في الدقيقة 59.

لكن الأهلي افتقر للدقة في التمرير، وهو ما ساعد سموحة على الانطلاق في هجمات مرتدة.

وكاد حمدي أن يهز الشباك في 3 مناسبات، لكنه أطاح بالكرة خارج الملعب في مناسبتين، فيما خرج الشناوي لإيقافه في الثالثة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 80 بداعي لمسة يد، لكنه ألغاها بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع أضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني للأهلي، لكنه لم يكن كافيًا لفريق المدرب قمصان الذي ربما خاض المباراة الأخيرة له مع الفريق إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد.

طاهر محمد طاهر يُقلص الفارق لـ #الأهلي ويسجل الهدف الأول في مرمى #سموحة لتصبح النتيجة (3-1) للفريق السكندري #الاهلي_سموحه pic.twitter.com/b5GIrr8Q7T — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

حسام حسن يحاول إعادة #الأهلي في مواجهة #سموحة بتسجيله الهدف الثاني لتصبح النتيجة (3-2) للنادي السكندري #الاهلي_سموحة pic.twitter.com/cqj9VhIXk2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

ويحتل الأهلي المركز الثالث وله 44 نقطة من 20 مباراة.

ورفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس متساويًا مع فيوتشر رابع الترتيب.

بيراميدز يخطف إنبي في الدقائق الأخيرة

وتعافى بيراميدز من إلغاء هدف مبكر لصالحه، وانتظر حتى الدقيقة 82 ليهز الشباك عبر إيريك تراوري ويفوز 1-صفر على ضيفه إنبي.

وهز عبد الله السعيد الشباك بعد ربع ساعة بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وكاد إنبي أن يفتتح التسجيل قبل 10 دقائق من الاستراحة بتسديدة عبد الرحمن عماد والتي مرت بجوار مرمى أحمد الشناوي الذي شارك في ظل غياب شريف إكرامي.

وأهدر بيراميدز فرصتين في الشوط الثاني، قبل أن يحسم تراوري الفوز من تمريرة وليد الكرتي.

جووول! تراوري يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك إنبي بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/GYdkhZ4xWZ 📺 pic.twitter.com/uBB2b3jWc0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 29, 2022

ورفع بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، متأخرًا بنقطتين عن الزمالك المتصدر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: