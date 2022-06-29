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رياضة

إصابة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك بكسر في الذراع
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 17:58 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 18:10 GMT

إصابة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك بكسر في الذراع

أكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك المصري، الدكتور محمد أسامة، أن اللاعب سيف فاروق جعفر تعرض للإصابة بكسر في المشطية الرابعة للذراع. وتعرض سيف جعفر لاعب وسط

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك المصري، الدكتور محمد أسامة، أن اللاعب سيف فاروق جعفر تعرض للإصابة بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

وتعرض سيف جعفر لاعب وسط الفريق لإصابة قوية في ذراعه، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت مساء أمس وانتهت بفوز الزمالك 2-3.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء، إن نتيجة الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، أمس الثلاثاء، أثبتت إصابته بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

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وأضاف أنه تم عمل جبيرة للاعب وسوف يتم تقييم الموقف خلال الساعات المقبلة سواء بالاستمرار في العلاج التحفظي من خلال الجبيرة التي تم عملها له، أو اللجوء لتدخل جراحي من خلال تثبيت الكسر بواسطة المسامير أو الشرائح.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بعد أن رفع رصيده أمس إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد خوضه 23 مباراة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة، وسبع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 19 مباراة.

فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خوضه 23 مباراة.

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